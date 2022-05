Vero Volley Monza, grossa delusione all'Arena! Conegliano rimonta e si porta a casa gara 2

Alla fine resta solo tanta delusione. Sembrava tutto apparecchiato per la seconda vittoria della Vero Volley Monza (e conseguente seria ipoteca sullo scudetto 2021/22) in altrettante partite disputate in questa finale, ma sul 2-0, quanto tutto stava funzionando a meraviglia, qualcosa si è inceppato. I meriti principali sono sicuramente di una Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano che proprio nel momento più difficile ha mostrato tutta la propria forza, ma le rosablù sicuramente possono e devono recitare il mea culpa per non essere riuscita a gestire al meglio alcune situazioni in alcune fasi chiave del match. Morale della favola, Paola Egonu e compagne hanno portato a termine la rimonta, vincendo 3-2 (25-23, 25-23, 16-25, 20-25, 10-15) e riequilibrando la serie, che tra soli tre giorni si sposterà nuovamente nella Marca trevigiana. Per le ragazze di Marco Gaspari gara 3 sarà un altro interessante banco di prova, in cui niente è scontato visto che spesso e volentieri, ivi compreso stasera, il fattore campo è stato completamente sconfessato. A patto però di essere perfette o quasi.

LA PARTITA - Marco Gaspari manda in campo il seguente 6+1: Orro-Van Hecke, Danesi e Rettke al centro, Davyskiba e Larson in banda e Parrocchiale libero.