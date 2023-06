Pallavolo femminile, la Vero Volley Delicatesse conquista la medaglia di bronzo alle Finali Nazionali U16F di Catania

La Vero Volley Delicatesse chiude la sua esperienza alle Finali Nazionali Under 16 femminili di Catania con la conquista di una preziosa medaglia di bronzo. La formazione del Consorzio, grazie al successo di questa mattina al Pala Arcidiacono strappato al tie break contro Pallavolo Moma Anderlini (25-17, 25-22, 21-25, 20-25, 15-13), è la terza squadra Under 16 più forte d’Italia.

Le lombarde, campionesse territoriali e regionali, hanno ben interpretato questa esperienza nazionale con un percorso quasi perfetto: prima nel girone Finale con i tre successi su Busnago Volley Team, Nuova Pallavolo Collemarino e Cuore di Mamma Cutrofiano, poi ai Quarti la vittoria contro Arena Volley Leonardi Benne che ha visto le rosablù avere la meglio al termine di un quinto set sempre sul filo della tensione. Solo un piccolo rammarico per la semifinale di ieri persa contro la formazione di Volleyro’ Casal De Pazzi, poi laureatasi Campione d’Italia. Una settimana intensa ricca di spunti ed esperienza per il futuro.

“È stata una stagione davvero straordinaria: questo gruppo, quasi completamente nuovo, ha fatto dei progressi incredibili: vincere il titolo territoriale, poi quello regionale e infine arrivare terzi assoluti in Italia è un risultato inaspettato ma fortemente meritato: abbiamo giocato 26 partite vincendone 25 con una sola sconfitta ieri in semifinale con Casal de Pazzi che poi ha vinto il titolo – spiega Angelo Robbiati, allenatore della Vero Volley Delicatesse – Vorrei ringraziare queste meravigliose ragazze con una menzione particolare per quelle che hanno giocato meno ma che hanno sempre accettato le mie decisioni. Grazie a Valentina che ha fatto in modo che tutto funzionasse in palestra e fuori, grazie al mio staff, a Mattia, Silvia, Mara, Michele, Valeria e Roberta: sono contentissimo di aver condiviso con tutti loro anche questa grandissima emozione. Grazie a tutti i genitori che anche qui a Catania erano presenti numerosi e non hanno mai fatto mancare il loro rumorosissimo apporto. Oggi sono davvero felice”.

“Questa medaglia di bronzo rappresenta per noi un risultato straordinario; salire sul podio durante la premiazione è stata un’emozione che non dimenticherò mai e sono orgogliosa di poter essere responsabile di questo settore giovanile. Questo è stato un gruppo di ragazze che dal primo minuto ha vissuto tutto con il giusto entusiasmo e carica, lavorando al meglio giorno per giorno – ha commentato Valentina Centenero, responsabile del settore giovanile femminile del Consorzio Vero Volley – Un ringraziamento particolare va a tutta la società che ci ha permesso di vivere tutto questo, al coach Robbiati che ha veramente fatto un lavoro straordinario con queste atlete, dal punto di vista tecnico e caratteriale; grazie all’intero staff (Mattia, Mara, Michele, Roberta, Valeria, Giovanni e Silvia) che ogni giorno si è speso e ha lavorato per arrivare a questo risultato. Infine grazie ai genitori che non ci hanno mai fatto mancare il supporto e sostegno. Il 4 giugno è una data che rimarrà impressa nei cuori e nei ricordi di tutto lo staff per sempre.”.

FINALI NAZIONALI GIOVANILI – U16 FEMMINILE

FASE FINALE – GIRONE E

1 giugno – ore 15.30

Pala Catania – Catania

Vero Volley Delicatesse – Busnago Volley Team 3-1 (25-22, 23-25, 25-18, 25-22)

2 giugno – ore 9.00

Pala Catania – Catania

Vero Volley Delicatesse – Nuova Pallavolo Collemarino 3-0 (25-18, 25-10, 25-20)

2 giugno – ore 17.00

Pala Catania – Catania

Vero Volley Delicatesse – Cuore di Mamma Cutrofiano 3-0 (25-9, 25-23, 25-18)

QUARTI DI FINALE

3 giugno – ore 10.30

Pala Catania – Catania

Vero Volley Delicatesse – Arena Volley Leonardi Benne 3-2 (26-24, 17-25, 23-25, 25-22, 16-14)

SEMIFINALE

3 giugno – ore 18.00

Pala Catania – Catania

Vero Volley Delicatesse – Volleyro’ Casal De Pazzi 0-3 (16-25, 16-25, 20-25)

FINALE 3°/4° POSTO

4 giugno – ore 09.00

Pala Arcidiacono (CUS CT) Catania

Vero Volley Delicatesse – Pallavolo Moma Anderlini 3-2 (25-17, 25-22, 21-25, 20-25, 15-13)

ROSTER

Alessia Barzaghi – schiacciatrice

Emma Berzoini – libero

Matilde Bosi – schiacciatrice

Aurora Brambilla – libero

Sofia Bruzzone – centrale

Martina Casati – schiacciatrice

Maria Paola Comaschi – centrale

Elena Fellegara – palleggiatrice

Margherita Grassi – schiacciatrice

Cristina Lin – palleggiatrice

Ilari Pezzaniti – centrale

Giorgia Sari – centrale

Carola Tesoro – schiacciatrice

Sienna Zapparoli – schiacciatrice

STAFF

Angelo Robbiati – 1° allenatore

Mattia Zulian – 2° allenatore

Mara Riazzola – 3° allenatore

Valentina Centenero – Direttore sportivo