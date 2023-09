L'irruzione nello stabile occupato 5 giorni fa: ecco che cosa hanno trovato i poliziotti

Quando gli agenti della polizia di Stato sono entrati nello stabile di via Val D'Ossola all'interno c'erano 10 persone. Ecco che cosa hanno trovato gli uomini della questura di Monza che all'alba di martedì 26 settembre hanno fatto irruzione nello stabile di Monza che proprio giovedì scorso era stato occupato dai militanti della Foa Boccaccio. Un'occupazione arrivata a oltre un mese e mezzo dallo sgombero dell'area di via Timavo che i militanti avevano occupato nel luglio del 2021.

Ad agosto l'area era stata sgomberata per problemi di amianto (seguiti ai nubifragi che il 24 luglio si erano abbattuti sulla città di Monza). Anche oggi lo stabile è stato sgomberato per lo stesso motivo: mancanza di sicurezza per la presenza di amianto. "L'attività di questa mattina - fanno sapere dalla questura di Monza - si è resa necessaria nuovamente proprio in considerazione delle condizioni strutturali del nuovo sito individuato come sede del locale centro sociale, già cristallizzate in una relazione tecnica, realizzata dalla stessa proprietà, e che è stata messa a disposizione della questura all'atto della richiesta di assistenza per la messa in sicurezza dell'area, al fine di eliminare i rischi per pubblica incolumità oltre che per gli stessi occupanti".

Immediata la reazione del centro sociale, che sulla sua pagina Facebook annuncia l'intervento della polizia e precisa che seguiranno aggiornamenti sulle prossime attività. L'1 agosto, subito dopo lo sgombero del centro sociale, la Foa Boccaccio aveva organizzato un corteo in città. La sera in centinana avevano sfilato per le vie di Monza.