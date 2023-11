One, il bassotto abbandonato dopo essere rimasto paralizzato e lasciato senza cibo

One è il nome di un tenero bassotto rimasto paralizzato e che la sua famiglia adottiva ha deciso di abbandonare.

In cura presso una clinica veterinaria di Bovisio Masciago, la onlus concorezzese Cuor di Pelo ha lanciato una raccolta fondi per supportare One nelle cure e nella ricerca di una nuova casa. "La storia di One è solo una delle tante con cui la nostra associazione si trova ad avere a che fare ogni giorno - si legge sulla pagina Facebook di Cuor di Pelo - Denutrito e abbandonato in seguito ad una paralisi, da persone a cui non dovrebbe essere permesso di avere un animale, siamo corsi in Toscana per soccorrerlo. Ora si trova presso Fisio4Vet Clinica Fisioterapica Sportiva Veterinaria di Bovisio Masciago per le prime cure tempestive. Si tratta solo dell’ennesimo bassotto colpito da ernia discale che Cuor di Pelo soccorre, e purtroppo non sarà l’ultimo. Come si possa trattare così una povera bestiola per noi rimane un mistero, ed è il motivo per cui la nostra associazione opera ininterrottamente per porre rimedio alla scelleratezza di certi umani".

"Nei prossimi giorni vi daremo costanti aggiornamenti sulla sua situazione e, appena sarà possibile, pubblicheremo un appello per la sua adozione" aggiungono dall'associazione.

Infine l'appello: "Sfortunatamente non è possibile evitare che queste cose accadano, ma potete aiutare Cuor di Pelo in tanti modi affinché si possa cercare di porre rimedio a queste ingiustizie. Una condivisione, una piccola donazione, oppure destinarci il 5X1000, sono aiuti importanti per darci i mezzi per soccorrere, curare e trovare una vera famiglia a chi come One non ha colpe, ma solo la sfortuna di aver incontrato sulla sua strada chi non meritava il suo amore. L’amore di un esserino dallo sguardo dolce e smarrito che forse si sta chiedendo perché è stato abbandonato".

Come effettuare una donazione

Chi fosse interessato ad aiutare One e in generale a sostenere il lavoro della onlus Cuor di Pelo può effettuare una donazione a:

Banca Intesa San Paolo Iban IT04S0306909606100000135134 intestato a associazione Cuor Di Pelo Rescue Bassotti, via San Rainaldo 23 20863 Concorezzo (MB)

Paypal cuordipelo@yahoo.it

Per tutte le infrmazioni www.cuordipelo.it