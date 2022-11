Boombi, il “bullo” dolcissimo che cerca una famiglia a Monza

Boombastic, “per gli amici Boombi”, è arrivato in canile il 20 aprile di quest’anno. “Un cane forte, fiero e pieno di energie che ha fatto presto conquistato volontari e operatori del canile”. Un carattere coccolone e docile che ha fatto sì che fosse isnerito nel Progetto Famiglia a Distanza, diventando uno dei cani più amati anche dai “genitori virtuali” che si recano costantemente a trovarlo e a trascorrere del tempo in sua compagnia.

"Quella che vi raccontiamo oggi è una storia come tante ma che non vogliamo assolutamente vada a concludersi come tante. È la storia di Boombastic, uno splendido incrocio pit bull di circa tre anni che dopo mille peripezie in cui è cresciuto è stato ceduto dalla famiglia al canile di Monza a seguito di problemi personali" spiegano .da rifugio monzese.

“Seppur parliamo di un cane davvero meraviglioso, siamo ben consci che per caratteristiche di razza non sia proprio un cane alla portata di tutti. Ed è per questo che ENPA invita a fare sempre scelte ragionate. Ogni cane quando arriva in famiglia si aspetta che sia per sempre e così anche chi lo accoglie dovrebbe essere pronto ad affrontare ogni problema possa presentarsi durante tutta la vita del cane” spiegano dall’Enpa.

“Ci sono cani che loro malgrado si adattano alla vita in canile; Boombastic no. Sono passati ormai diversi mesi dal suo arrivo e lui, una volta fiero e vigoroso, nonostante sia coccolato da tutti, mangi lauti pasti tre volte al giorno, esca più volte in passeggiata e faccia gite fuori dal canile in compagnia dei volontari (come è capitato quest’estate) è diventato un cane molto magro, che non riesce mai a rilassarsi correndo senza sosta da una parte all’altra del box. Tutto ciò ci spezza il cuore”.

“Siamo vicini a Natale e il regalo più bello per noi sarebbe che trovasse la sua famiglia per sempre. Dateci una zampa a realizzare il suo (e il nostro) sogno” l’appello che arriva dal rifugio di Monza. Boombastic non è l’unico terrier di tipo bull ospitato in canile. Al rifugio di Monza sono ospitati Tabasco, Bahamas, Roy, Ics, Petalo, Sasha, Cupido, Fegato e due “bulli” che attendono un’adozione del cuore: Franklyn, paralizzato agli arti inferiori a causa di un tumore, e Buio. Per informazioni si può scrivere una mail a canile@enpamonza.it.