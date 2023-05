Andy torna a suonare per una buona causa, ecco dove e quando

"L'amore per gli altri va fatto, non chiacchierato".

E' questo il motto coniato dal noto musicista e cantante monzese Andy, al secolo Andrea Fumagalli, in occasione della presentazione della cena benefica organizzata per il 23 maggio, alle 19,30, allo Sporting Club di viale Brianza, per raccogliere fondi a favore del centro Mamma Rita. A far da sfondo al progetto la lunga amicizia che lega il musicista al promotore dell'iniziativa Federico Conserva e agli altri organizzatori. Fra questi anche Valentina Gandini, che opera al Mamma Rita, il consigliere regionale Martina Sassoli, il presidente dello Sporting Club Filippo Carimati, gli artisti Gianluca Patti e Nicola Magrin, e ancora l'imprenditore monzese Ruggero Della Valle. Insieme hanno unito le forze e hanno deciso di sostenere le iniziative a favore dei minori e delle mamme ospiti della storica comunità educativa di via Lario.

In particolare, i fondi raccolti con la serata serviranno a finanziare due progetti. Il primo, durante l'estate, per sei minori non accompagnati. Che prevede un periodo di studio cui seguirà uno stage formativo all'interno di un'azienda. Finalizzato a un più facile inserimento nel mondo del lavoro e a promuovere l'indipendenza dei ragazzi e facilitarne il percorso di distacco dal centro monzese (ove l'accoglienza massima è prevista fino al raggiungimento della maggiore età). L'altro a favore di otto nuclei familiari (mamma e bambino) ai quali sarà data la possibilità di trascorrere gratuitamente le vacanze al mare o in montagna. "Per quanto riguarda la formazione dei ragazzi non accompagnati il progetto è importante perché agevola il loro passaggio alla vita adulta e ne facilita il percorso di vita fuori dal nostro centro - ha sottolineato sorella Patrizia Pirioni, superiora del centro - Per le mamme e i bambini nostri ospiti, invece, avere la possibilità di trascorrere le vacanze in mare o in montagna significa approcciarsi a un percorso di accrescimento indispensabile. In vacanza si sperimenta infatti la bellezza dello stare insieme e si vince il timore di sentirsi diversi. Specie quando si è in condizione di fragilità. Pensiamo anche a quelle mamme e a quei bambini che hanno attraversato il mare sui barconi per giungere da noi. Per loro il mare rappresenta un elemento di paura e per loro, godersi una vacanza al mare, significherebbe far pace con i ricordi più bui".

Oltre alla straordinaria partecipazione di Dino Colombi e di Andy dei Bluvertigo, che ha optato per un dj set a base di successi anni '80 ("sono quelli più allegri e che ci ricordano i nostri momenti più lieti" ha spiegato) durante la cena sarà possibile sostenere il progetto a favore delle minime oblate attraverso l'acquisto dei biglietti per la lotteria (che pure saranno acquistabili anche da chi non parteciperà alla serata ma vorrà ugualmente sostenere il progetto). I cui premi sono stati gentilmente offerti da importanti aziende del territorio. Dagli esclusivi capi di alta moda al rinomatissimo prosciutto Pata negra, fino alle maglie del Monza Calcio autografate dei campioni biancorossi. In aggiunta, fra i premi anche due opere di arte contemporanea di Patti e Magrin.

"La cena vuole rappresentare un aiuto concreto per le miinime oblate che da oltre cinquant’anni offrono un indispensabile servizio alla comunità, in particolare a chi vive in condizioni di particolare fragilità, umana ed economica, e non farle sentire sole in questo momento di grande criticità e incertezza" hanno concluso gli organizzatori.

La partecipazione è libera sino a esaurimento posti e previo versamento (entro il 19 maggio) della donazione minima di 65 euro sul cc delle Minime Oblate IBAN IT81L0306920414100000009944 Causale: "Nome - Cognome. Cena 23 maggio 2023”. I biglietti della lotteria saranno invece disponibili al centro Mamma Rita e durante la serata.