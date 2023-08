Sos abbandoni: ecco i 18 bellissimi cuccioli che in Brianza aspettano una famiglia

Sono stati abbandonati e trovati lungo le strade di Monza e della Brianza. Scriccioli di pochi mesi di vita, alcuni pieni di pulci e di zecche. I volontari dell’Enpa li hanno prontamente recuperati e sottoposti a visite e cure e adesso sono in attesa di una famiglia. Un’estate “anomala” quella che si sta vivendo nel rifugio di via San Damiano: sono 18 i cuccioli in attesa di una famiglia. Cagnolini di pochi mesi – di futura taglia piccola o media – che sono stati recuperati negli ultimi mesi e che non hanno ancora trovato una famiglia. Malgrado i post sui social, le segnalazioni sul sito e soprattutto quei dolcissimi musetti Wanda, Bjorn,e tutta l’allegra cucciolata sono in attesa di trovare una seconda vita al di fuori del rifugio dove vengono seguiti amorevolmente dai volontari e dagli operatori.

Il presidente dell’Enpa di Monza, Giorgio Riva, è molto preoccupato. Quest’estate i box del canile sono tutti pieni: sono 62 i cani in attesa di adozione (in media in estate nel canile venivano accolti circa 45 cani) e di questi 18 sono cuccioli. “Cani, peraltro, di taglia piccola e media che fino a pochi mesi fa avrebbero trovato immediatamente una sistemazione – racconta a MonzaToday -. Soprattutto quelli di taglia piccola. Non facevamo in tempo a mettere un post sui social per presentarli e subito arrivavano decine di telefonate e di email per poterli adottare. Oggi, invece, stranamente questi cani sono ancora nel rifugio. Mi auguro che, al ritorno dalle vacanze, ci sia anche un ritorno alla scelta di adottare un cane o un gatto del canile”. I mici, nel gattile, sono circa un centinaio, anche in questo caso numeri molto al di sopra dell’abituale media del rifugio di Monza.

“Un rifugio che – conclude Riva – rispetto a molti altri è un’isola felice. Certo questa nuova tendenza di cuccioli abbandonati che, da noi, era scomparsa mi preoccupa un po’. Così come sono preoccupato anche dall’aumento di persone che chiedono di poter cedere il proprio animale, molti per motivi economici, per difficoltà al mantenimento non solo delle pappe, che in alcuni casi devono essere anche specifiche, ma anche per le visite e per i medicinali. La crisi economica, purtroppo, sta avendo ripercussioni anche sugli animali”. Per adottare uno dei 18 cuccioli in attesa di una famiglia, ma anche gli altri meravigliosi cani e gatti presenti nel rifugio di Monza è possibile scrivere a canile@enpamonza.it o chiamare tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30 in canile allo 039835623