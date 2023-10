Perché c'è uno stendardo con il volto dell'ambasciatore ucciso sul balcone dell'Arengario

Monza non dimentica l’ambasciatore brianzolo dal cuore buono. L’amministrazione comunale di Monza rende omaggio a Luca Attanasio, l’ambasciatore originario di Limbiate che il 22 febbraio 2021 è stato trucidato nella Repubblica democratica del Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo.

Monza ha deciso di ricordarlo con uno stendardo esposto sul balcone dell’Arengario. Un omaggio a quel rappresentante delle istituzioni, ma ancora prima padre e marito, tolto presto all'affetto dei suoi cari. Attanasio viene definito dall’amministrazione monzese “portavoce della cultura dell’uguaglianza, della giustizia e della pace, espressioni del suo impegno professionale e umanitario a favore dei più indifesi, fino al suo estremo sacrificio”, si legge nella nota ufficiale. La decisione della giunta comunale è orientata a onorare e promuovere la memoria del giovane diplomatico, in attesa degli sviluppi delle attività d’indagine in corso per far emergere piena luce e giustizia sulla sua tragica scomparsa . Per questo lo stendardo riporta il nome e il volto dell’Ambasciatore, originario della Brianza, insieme alle parole “uomo giusto in attesa di giustizia”.



“L’attualità della testimonianza offerta dall’ambasciatore di pace Luca Attanasio si rivela ancora più forte ed efficace nel delicato momento storico che il mondo sta vivendo, dilaniato dall’escalation della tensione internazionale nelle ultime settimane, che ha portato all’inasprimento dei conflitti e della violenza”, ha osservato il sindaco Paolo Pilotto. A Monza intanto prosegue l'attività dell'associazione “Amici di Luca Attanasio", impegnata nella diffusione della cultura dell’uguaglianza e della pace attraverso l’organizzazione di convegni, manifestazioni, dibattiti, che abbiano al centro il messaggio di solidarietà tra i popoli e di altruismo a cui Luca Attanasio ha ispirato la propria esistenza.