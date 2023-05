Il borgo brianzolo che chiude alle auto (ma solo per 30 giorni)

Al via il cantiere: il borgo chiude per 30 giorni. Da lunedì 15 maggio e per circa un mese il centro storico di Biassono chiuderà al traffico veicolare per permettere i lavori di sostituzione delle tubazioni rete dell'acquedotto civico a carico di Brianzacque. Verrà temporaneamente chiusa al traffico via San Martino, precisamente dall'incrocio con via Porta d'Arnolfo fino l'incrocio con via Pietro Verri e Piazza San Francesco d'Assisi.

Dal comune di Biassono fanno sapere che la circolazione in quel tratto sarà consentita ai pedoni, ma non agli automobilisti (salvo casi di estrema urgenza). Inoltre i residenti dei civici compresi nella zona interessata dai lavori potranno transitare per accedere alle case e ai cortili esclusivamente nelle ore serali o nella prime ore della mattina quando gli operai non hanno ancora iniziato a lavorare. Per richieste e segnalazioni particolari rivolgersi alla polizia locale telefonando allo 039.2201057, oppure consultare il sito www.biassono.org.

I lavori

Le vecchie condutture, soggette a perdite e non più idonee a garantire ai cittadini un servizio efficiente e di qualità, saranno dismesse e sostituite con tubazioni di nuova generazione. In totale, si tratta di riqualificare quasi un chilometro di acquedotto. Un’operazione che si stima consentirà di evitare la dispersione di 42,43 metri cubi di acqua al giorno, pari a oltre 15 mila metri cubi all’anno. Secondo i calcoli del settore progettazione e pianificazione di BrianzAcque, i lavori avranno una durata di sei mesi e un costo di circa 560 mila euro. Come per altri precedenti interventi effettuati a Biassono dalla società dell’idrico brianzolo con scavi a cielo aperto, anche per questi nuovi cantieri si è resa necessaria la "sorveglianza" di un archeologo, così come disposto dalla Soprintendenza, in relazione al potenziale rischio di rinvenimento di reperti archeologici.