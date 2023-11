BrianzAcque in trasferta in Emilia Romagna per fare scuola

Il gestore idrico locale si prepara a far scuola in Emilia Romagna per quel che concerne le buone pratiche da mettere in campo per far fronte al cambiamento climatico. Illustrando gli investimenti e le azioni portate avanti nei comuni brianzoli.

BrianzAcque si prepara infatti a una trasferta a Rimini per partecipare alla fiera Ecomondo, appuntamento di riferimento per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. La società sarà presente, dal 7 al 10 novembre, all’interno degli spazi Water Alliance, la rete delle 13 aziende che gestiscono il Servizio Idrico Integrato della Lombardia.

Tra i temi che verranno trattati ci sono il cambiamento climatico e la gestione del rischio, la sostenibilità nelle sue varie declinazioni, le innovazioni tecnologiche e il Pnrr, le bioenergie e l’uso consapevole delle risorse naturali. In particolare, il presidente e ad di BrianzAcque, Enrico Boerci, interverrà nel pomeriggio del 9 novembre al tavolo di lavoro promosso da Water Alliance ed Anci e dedicato a "PNRR e infrastrutture idriche". Boerci illustrerà gli investimenti contro il climate change che stanno interessando 21 comuni della Brianza grazie ad un finanziamento da 50 milioni di euro ottenuto attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ma non è tutto. BrianzAcque ha infatti organizzato e invitato alla trasferta anche gli amministratori locali. Più di una ventina, tra sindaci, assessori e consiglieri, hanno risposto all’appello. Insieme a loro, oltre alla partecipazione in fiera, è in programma una visita all’impianto riminese di depurazione di Santa Giustina e alle vasche sotterrane di laminazione di piazzale Kennedy a Rimini. Amministratori e board di BrianzAcque verranno guidati nel tour da tecnici e responsabili di Hera. Sarà l’occasione per creare un momento di scambio di best practice, condividere le esperienze, dialogare con gli stakeholders, sulla gestione sempre più efficiente e sostenibile della risorsa idrica.