Buio il cane cieco abbandonato in Brianza cerca una famiglia

Di Buio si sa poco. L'unica certezza è che ha seri problemi alla vista e che ha bisogno di trovare presto una famiglia. Una storia che tocca il cuore quella che arriva dal canile dell'Enpa di Monza. Buio è arrivato nel rifugio di via San Damiano un mese fa dopo essere stato accalappiato. È un dolcissimo pitbull da pelo raso color nocciola di circa 3 anni che fin da subito si è fatto amare per la sua dolcezza e ricerca di attenzioni.

Ma purtroppo Buio (così è stato ribattezzato dai volontari dell'Enpa) ha un serio problema alla vista. Ed è per questo che dal canile monzese cercano una famiglia speciale per lui. "La sua difficoltà visiva infatti non gli permette di valutare eventuali ostacoli per cui deve essere accompagnato a conoscere i posti nuovi, in modo tale che si crei una mappa mentale di dove si trova; fortunatamente è un cane molto intelligente e che impara altrettanto velocemente - spiegano dall'Ente nazionale protezione animale di Monza -. Per Buio cerchiamo una famiglia che abbia tempo da dedicargli sia per qualche incontro pre affido in canile, sia che abbia modo di stargli accanto i primi giorni post adottivi fino a che non sarà capace di muoversi per casa da solo, Una famiglia che lo conduca in passeggiata affiancandolo e guidandolo con la voce. Per il momento valutiamo che sia meglio l’affido come 'figlio unico'. Bene sia in appartamento che casa con giardino vivendo all’interno e garantendo le dovute passeggiate giornaliere necessarie per il suo benessere psicofisico".

Ricordando che, purtroppo, sono tanti i cani che anche nel rifugio di Monza sono in attesa di avere una famiglia chi è interessato ad aprire le porte della casa e del cuore a Buio può inviare un'email a canile@enpamonza.it, oppure telefonare al numero 039835623, operativo ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.