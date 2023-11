In Brianza è stata inaugurata la 97esima casetta dell'acqua

Si trova ad Ornago, in via Aldo Moro. Per BrianzAcque è la 97esima casa dell’acqua, ma è la prima per Ornago dove è ufficialmente entrata in funzione nella mattinata di giovedì 16 novembre. Realizzata da BrianzAcque in collaborazione con l’aministrazione comunale, è stata inaugurata con una cerimonia festosa che ha visto la partecipazione degli alunni delle classi terze della scuola primaria e del consiglio comunale dei ragazzi dell’Istituto omnicomprensivo Manzoni

“Siamo davvero felici di attivare questo chiosco in presenza di tanti bambini, che sono gli ambasciatori dell’acqua pubblica di Brianza, buona, di qualità e sostenibile - ha dichiarato Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato di Brianzacque - Riempire le bottiglie d’acqua alla casetta vuol dire infatti risparmiare la plastica dei contenitori, lo smog dei camion che trasportano l’acqua e contribuire tutti insieme alla riduzione di plastica e inquinamento”.

“La nostra amministrazione è orgogliosa di inaugurare la nuova casetta dell’acqua – ha dichiarato il siindaco di Ornago, Daniel Siccardi -, un presidio di qualità che testimonia l’impegno di tutti noi nei confronti della salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo. La nostra comunità si è sempre dimostrata molto sensibile al tema e lo testimoniano i dati sulla raccolta differenziata e la partecipazione alle iniziative di pulitura che si sono susseguite negli anni. Voglio ringraziare BrianzAcque per aver organizzato insieme a noi questa giornata con i nostri cittadini ed i nostri ragazzi”

La nuova struttura distribuisce H2O gratis nelle versioni liscia e gassata, fresca e a temperatura ambiente. Tuttavia, a partire dal prossimo mese di gennaio, per poter effettuare i rifornimenti, sarà necessario dotarsi di un’apposita tessera acquistabile da un distributore che sarà collocato presso il Palazzo Municipale, in via Santuario 6. Come in tutti gli altri comuni della Provincia di Monza e Brianza, la card ha un costo di 3 euro e può essere utilizzata indifferentemente in tutte le casette presenti sul territorio dell’ambito di Monza e Brianza.

La risorsa idrica delle casette è la stessa a km.0 che esce dal rubinetto attraverso la rete dell’acquedotto, affinata da un sistema supplettivo di filtraggio così da renderla più gradevole al palato, senza comprometterne le preziose caratteristiche chimico-fisiche. Un’acqua buona e più che sicura perché controllata da rigorose e frequenti analisi eseguite dai laboratori “accreditati” di BrianzAcque. Per conoscere la composizione dell’H2O distribuita e i consumi di ogni singola postazione, basta collegarsi al sito www.brianzacque.it,sezione “case dell’acqua”. A breve, queste informazioni saranno disponibili anche direttamente sul monitor della postazione smart, su cui compariranno insieme ad altri dati e notizie utili alla cittadinanza. Nell’effettuare i rifornimenti si chiede agli utenti senso di responsabilità e il rispetto delle norme igienico sanitarie.

Al termine dell’inaugurazione, BrianzAcque ha omaggiato i presenti con vari gadget. I bambini hanno ricevuto borracce e copie di fumetti didattici sul tema dell’acqua pubblica mentre, agli adulti sono state consegnate bottiglie in vetro da utilizzare per “fare il pieno” al chiosco idrico.