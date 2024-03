In Brianza arriva la cassoeula dell'autonomia differenziata: ecco la ricetta (non solo culinaria)

Una serata dedicata a uno dei piatti tipici della tradizione per parlare di politica e di autonomia. L’appuntamento è per il 29 marzo alle 20.45 a Biassono al ristorante Corona (via Manzoni 11) dove l’associazione culturale La Fara, l'associazione Gilberto Oneto e la Nuova Costituente organizzano una cena con il piatto tipico della tradizione brianzola.

Una cena dove il piatto principale non sarà solo la cassoeula, ma la politica. Si parlerà infatti di autonomia differenziata, i vantaggi e gli svantaggi, per conoscere quali saranno gli impatti concreti della nuova legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata della Regioni a statuto ordinario. Il relatore sarà Alessandro Vitale, professore all’Università degli Studi di Milano e coautore de “I concetti del Federalismo” e assistente scientifico di Gianfranco Miglio.

Il costo della cena è di 28 euro (antipasto, cassoeula, vino, acqua, caffè e grappa). Prenotazione obbligatoria telefonando al 339.3280211.