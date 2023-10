Il comune dove nel fine settimana i cittadini fanno la fila per "lavorare"

A Ceriano Laghetto il sabato e la domenica (ma non solo) ci si mette in coda per “lavorare”. Per raccogliere quelle gustose mele (verdi, gialle, rosse) maturate sulle piante de Il Frutteto, una grande area di 80 ettari all’interno del Parco delle Groane.

Una piantagione speciale dove dalla fine di agosto alla fine di ottobre le persone possono accedere e raccogliere le mele direttamente dalle piante. Una sorta di contadini per un giorno; un’esperienza che ha conquistato centinaia di persone, proprio come ha documentato su TikTok il vicesindaco Dante Cattaneo. Una lunga fila con centinaia di ragazzi, bambini, coppie, famiglie e adulti che con il cestino di vimini o una borsa erano pronti a trasformarsi in agricoltori per un pomeriggio.

Per entrare nessun biglietto di ingresso e le mele raccolte e depositate nelle ceste dovranno essere acquistato. Una domenica pomeriggio di “lavoro” che ha conquistato tantissime persone che hanno raggiunto il piccolo comune delle Groane non solo per trascorrere una domenica pomeriggio diversa e all’aria aperta, ma anche e soprattutto per portare a casa prodotti a km zero. Anche il vicesindaco ha voluto partecipare all’evento e insieme al figlio Luigi ha mostrato orgoglioso la lunga cosa di “contadini” che dalla Brianza (ma non solo) hanno raggiunto Ceriano Laghetto.