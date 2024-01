Cesano Maderno rende omaggio alla polizia locale: la cerimonia di San Sebastiano

Cesano Maderno celebra San Sebastiano, il patrono della polizia locale e ringrazia i suoi agenti per il lavoro che ogni giorno svolgono al servizio dei cittadini e per la sicurezza in città. Giovedì si è tenuta la cerimonia in occasione di San Sebastiano Martire, Patrono della Polizia Locale, con una Santa Messa nella Chiesetta della Beata Vergine del Transito in piazza Arese officiata da Don Stefano Gaslini ed una cerimonia in Sala Giunta nel corso della quale il Sindaco Gianpiero Bocca ha consegnato gli encomi a sette agenti della Polizia Locale distintisi in particolari situazioni operative nel corso dello scorso anno, nonché attribuito due “nastrini” per anzianità di servizio. Presenti tra gli altri l’Assessora alla Sicurezza Donatella Migliorino, il Segretario Generale Giampaolo Zarcone, il Comandante Gabriele Caimi, i rappresentanti della Giunta e del Consiglio, le altre Forze dell’Ordine e le Associazioni.

“L’anno appena terminato è stato particolarmente significativo per la nostra Polizia Locale– ha dichiarato il Sindaco Gianpiero Bocca –. Nel corso del 2023 abbiamo mantenuto fede agli impegni del mandato amministrativo, rinforzando l’organico con nuove assunzioni, nominando il nuovo Comandante, completando il trasferimento nella sede di via Fermi, implementando la strumentazione informatica e tecnologica con l’acquisto di nuove apparecchiature nonché l’equipaggiamento della flotta autoveicoli. L’entrata in servizio di nuovi agenti, l’aumento del pattugliamento nelle vie cittadine ed in alcuni luoghi nevralgici come la stazione ferroviaria, ci ha permesso di essere sempre più vicini ai cittadini, rafforzando i livelli di efficienza e sicurezza necessari per una città come Cesano Maderno, in crescita dal punto di vista demografico e con una incessante attività di carattere sociale e culturale. Per i cittadini vedere più agenti e pattuglie presenti sulle strade è fonte di rassicurazione e maggiore tranquillità, nella consapevolezza che la Polizia Locale rimane un punto di riferimento per tutta la comunità cesanese. Ci tengo a ringraziare tutto il Corpo della Polizia Locale per l’impegno e la grande professionalità che quotidianamente viene messo al servizio della nostra città, attraverso il controllo del territorio ed il rispetto delle regole che sono la base per la crescita della comunità ed una corretta convivenza civile”.

Chi sono gli agenti premiati

Gli encomi per meriti di servizio sono stati conferiti a: Teresa Albore, Vito Caprara, Salvatore Cicero, Pasquale Raso, Matteo Imoletti, Domenico Lanni, Serafino Austa. I “nastrini” per anzianità sono stati consegnati a: Pasquale Raso e Giorgio Casiraghi.

I dati del 2023 della polizia locale

Più agenti (da 14 a 23 operatori), un cambio di sede con il trasloco nei nuovi uffici di via Fermi e più pattuglie. Il 2023 per la polizia locale di Cesano Maderno è stato un anno con numeri importanti. Dal 1 giugno al 15 settembre 2023 sono stati effettuati 29 servizi straordinari serali, nella fascia 19:30 – 24:00, per un totale di 545 ore di attività e la partecipazione volontaria e massiccia del personale del Comando. L’attenzione è stata rivolta al monitoraggio del corretto svolgimento delle attività ludiche e ricreative in città, con particolare attenzione al fenomeno della Mala-movida, anche sulla base di Protocollo d’Intesa firmato con la Prefettura di Monza e Brianza. Tra i progetti e le collaborazioni anche quello “Groane 2023”, con il quale si è posta attenzione in particolare alle aree boschive ed ai fenomeni di consumo di sostanze stupefacenti e “Dicembre in sicurezza”, focalizzato sul controlli di sicurezza urbana e stradale in prossimità delle festività natalizie. I due progetti hanno visto impegnato il personale della Polizia Locale per 260 ore complessive, tutte effettuate in fascia serale, in cui non è ancora presente il servizio ordinario della Polizia Locale.

La polizia locale è stata impegnata anche in stazione, contro l’abbandono dei rifiuti con foto-trappole, attraverso l’utilizzo delle quali sono state denunciate alla Autorità Giudiziaria due persone mentre sono state 175 le sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento comunale di Igiene Urbana. Si contano poi un arresto e 7 denunce per vari reati tra cui porto abusivo di coltello (minorenne), lesioni e minacce aggravate dall’uso di armi improprie (coltello da cucina), furto aggravato, resistenza, guida reiterata senza patente, imbrattamento. Fortissimo l’impegno sul piano degli investimenti strumentali, indispensabili per supportare il nuovo assetto organizzativo e rendere più efficiente l’operato della Polizia Locale.

Nel mese di luglio è stato attivato un nuovo sistema di comunicazione radio, basato su radio portatili con tecnologia PTT over cellular: Un nuovo strumento che ha già ha dato la prova di ottimo funzionamento in occasione degli eventi climatici calamitosi dell’estate scorsa. Partecipando ad un bando regionale di cofinanziamento è stata acquistata una nuova pattuglia completamente attrezzata: tale acquisto rappresenta il primo passo per l’ammodernamento della flotta veicoli. Un ulteriore veicolo di pattuglia è stato acquistato nell’anno 2023, ed è in fase di allestimento, se ne prevede la consegna nei primissimi mesi del 2024, entrambi hanno motorizzazione Full Hybrid sia per ridurne i costi di gestione sia per sensibilità alle tematiche ecologiche, pur essendo perfettamente consoni al compito per cui sono stati acquistati. Per il controllo della velocità è stato acquistato un Tele-Laser di ultima generazione con cui le pattuglie, in presenza, verificheranno il rispetto dei limiti di velocità sul territorio cittadino.

Quasi 200 incidenti in un anno

180 gli incidenti stradali rilevati tra cui, purtroppo, anche un mortale, 90 con feriti ed 88 senza feriti. Tipologia più frequente di incidente è stata lo scontro frontale-laterale con 71 eventi, 30 i tamponamenti e 5 gli investimenti di pedone. Il mese con la più alta incidentalità è stato quello di settembre.

L’attività sanzionatoria vede un lieve aumento rispetto all’anno 2022. Il miglior controllo della viabilità cittadina è testimoniato dall’andamento positivo delle curve di tendenza, che presentano tutte andamento positivo. Circa 9000 sanzioni al 31 dicembre 2023. Le sanzioni per inosservanza di regolamenti ed ordinanze sono state 182, mentre sono state rilasciate 222 autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico e 275 Pass H (Pass per la sosta e la circolazione di persone con disabilità).