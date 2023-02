Le chiacchiere di carnevale che aiutano a pagare le bollette

I dolci di carnevale che fanno bene ai golosi, ma anche alle casse della parrocchia che - come in molte famiglie italiane - risentono dell'aumento dei costi di luce e di gas.

Così che l'oratorio Frassati di Monza ha lanciato l'iniziativa delle 'chiacchiere solidali', i dolcetti di carnevale che aiuteranno la parrocchia a pagare le bollette. L'annuncio alcuni giorni fa sulla pagina social dell'oratorio monzese. "Vuoi aiutare la tua parrocchia e il tuo oratorio per le spese di luce e gas? - si legge sul post -. Quest'anno le chiacchiere comprale da noi".

L'invito ai parrocchiani, ma non solo, è di portare in tavola i dolci di carnevale della parrocchia certi di fare anche una buona azione, oltre che concludere il pranzo in dolcezza. Le chiacchiere costano 4 euro e sono in vendita in oratorio.