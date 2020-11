Vedano al Lambro, i tamponi rapidi adesso si fanno anche al minigolf

Un punto tamponi drive-in anche a Vedano al Lambro. Nel comune brianzolo alle porte di Monza è stato allestito dall'amministrazione comunale con la collaborazione del Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta Monza e Brianza un'area per l'esecuzione di test rapidi per l'individuazione dell'infezione da covid-19 in accordo con Ats.

I tamponi verranno effettuati nell'area del minigolf all'interno del centro sportivo di via Alfieri "Sportpark" dove sono state montate le tende e predisposte le attrezzature. Per accedere al servizio occorre contattare il proprio medico di base e il tampone rapido verrà effettuato solo a seguito di prescrizione medica. Anche a Ornago nei giorni scorsi è stato allestito un punto rapido tamponi come a Bellusco e a Meda (dove è riservato al personale scolastico e agli studenti).

Intanto a Monza il drive-trough si è spostato dall'ospedale vecchio in via Magenta all'area dell'ex fiera in viale Stucchi.