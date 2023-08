Gran Premio: cosa mettere nello zaino per entrare in Autodromo (niente alcol, droni e armi)

Conto alla rovescia: manca una settimana al lungo weekend della Formula 1. Per chi ha già acquistato il biglietto e per chi invece lo farà, ecco alcune informazioni utili per non trovare spiacevoli sorprese all’ingresso. Con oggetti che, basterebbe il buon senso e un divieto scritto, è normale non poter portare.

Ecco che cosa è vietato introdurre in Autodromo come si legge sul sito del Tempio della Velocità. Non si possono introdurre: armi e coltelli; strumenti musicali; droghe; attrezzi da lavoro; fumogeni; materiale esplosivo; droni; bombolette spray; vetro; bottiglie e lattine; bottiglie di plastica superiori a 500 ml; borracce metallici superiori a 500 ml; tende; aste rigide; biciclette; monopattini; borse e bagagli superiori ai 15 litri, casco e bevande alcoliche.

Sono invece ammesse le bottigliette e le borracce di plastica e di metallo col tappo fino a 500 ml; gli ombrelli per la pioggia ma senza punta metalliza; macchine fotografiche, treppiedi, monopiedi e bastoni per i selfie; aste flessibili di plastica per le bandiere; computer portatili e altri apparecchi elettronici (tablet, e-reader, power bank di piccole dimensioni massimo di 300 grammi): all’ingresso gli addetti al controllo chiederanno di accenderlo e mostrare il funzionamento; accendini tascabili; sedie e sgabelli pieghevoli (non in legno). Naturalmente è vietato l'ingresso ai cani.