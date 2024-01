Stasera Monza sarà invasa da migliaia di fiaccole: alla marcia anche l'arcivescovo Delpini

A Monza è tutto pronto per la grande fiaccolata ecumenica in programma stasera, giovedì 18 gennaio. Un evento che vedrà anche la partecipazione dell'arcivescovo Mario Delpini.

L’appuntamento è alle 20.45 in via Guarenti davanti alla chiesa della comunità ortodossa. Si inizierà con una preghiera accompagnata dai canti ortodossi. Poi inizierà la processione che farà tappa in varie vie della città per concludersi in Duomo. Oltre a monsignor Mario Delpini parteciperanno alla grande fiaccolata anche l’arciprete di Monza don Silvano Provasi, padre Pompiliu Nacu, parroco della comunità ortodossa romena, e un rappresentante della chiesa copta e don Taras Ostafiiv, parroco della comunità cattolica ucraina di rito bizantino, con un gruppo di fedeli. Una figura nota e amata quella di don Taras a Monza: infatti ogni domenica il religioso celebra la messa nella centralissima chieda di Santa Maria degli Angeli.

Una fiaccolata, seguita poi da un momento di preghiera in Duomo, molto intensa durante la quale si pregherà per la pace nel mondo in momento in cui molti Paesi e popoli sono ancora sotto la morsa della violenza e delle bombe.