Il paese della Brianza dove gli addobbi di Natale li hanno fatti (anche) i bambini

Alberi di Natale disegnati con i colori della pace, scene di famiglia, palline e doni. Ad addobbare per Natale la città a Carate Brianza ci hanno pensato anche i bambini. Alcune vie del comune brianzolo infatti sono state addobbate con i disegni realizzati dai bambini. A ringraziare i piccoli per i loro messaggi di festa è stato il sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian con un post sui social.

"Bellissima iniziativa in collaborazione con le Scuole primarie di Carate Gian Domenico Romagnosi e Vescovi Valtorta Colombo, che vede protagonisti i bambini attraverso i loro disegni appesi lungo le vie e le piazze cittadine, piccole ma grandi opere che esprimono la loro autentica e sensibile idea di Natale e di Pace" ha detto Veggian. I disegni realizzati dai piccoli sono stati appesi per le strade per portare un po' di colore e atmosfera di festa.

Non si tratta degli unici addobbi natalizia a Carate Brianza ovviamente. In città in collaborazione con la ProLoco, l’amministrazione comunale ha organizzato tanti appuntamenti che fino al prossimo 6 gennaio animeranno la città con iniziative per grandi e piccoli. Ogni sabato e domenica sono previsti mercatini di Natale, spettacoli e attrazioni.