Ficarra e Picone nel cinema in Brianza presentano il loro ultimo film

S’intitola “Santocielo” ed è il nuovo film interpretato da Ficarra e Picone, che arriverà nelle sale il 14 dicembre. Prima dell’uscita, il duo di attori lo presenterà in anteprima durante l’evento dal vivo “Una Serata Con…”, organizzato da The Space Cinema presso il multisala di Vimercate.

L’appuntamento è fissato per lunedì 11 dicembre alle ore 20, con la moderazione della giornalista Paola Saluzzi. Ficarra e Picone racconteranno così “Santocielo”, la divertente commedia natalizia diretta da Francesco Amato, in uscita per Medusa. “Una Serata Con…” è il nuovo format di eventi live di The Space Cinema, che da sempre garantisce al pubblico esperienze esclusive in sala. L’incontro sarà trasmesso in streaming in alcuni multisala selezionati del circuito, dove sarà proiettata anche l’anteprima del film.

È possibile acquistare i biglietti per “Santocielo”, partecipando all’anteprima e all’evento dal vivo con Ficarra e Picone, sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link: https://www.thespacecinema.it/film/santocielo. Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.