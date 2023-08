Le Frecce Tricolori e il Gran Premio, quest'anno lo spettacolo ci sarà?

Le Frecce Tricolori anche quest'anno passeranno sopra la pista dell'autodromo di Monza in occasione del Gran Premio di Formula Uno. L'appuntamento è per domenica 3 settembre 2023. E l'ufficialità dell'evento è confermata dalla presenza nel calendario delle manifestazioni che vedranno protagonista anche la PAN - Pattuglia Acrobatica Nazionale.

E così anche quest'anno lo spettacolo dei velivoli incanterà gli spettatori e i monzesi e i cittadini che avranno la fortuna di veder passare la pattuglia acrobatica che stenderà in cielo la bandiera italiana con il Tricolore. Lo spettacolo, come di consueto, è in programma intorno alle 15, prima della partenza della gara e subito dopo le note dell'inno nazionale. Un momento tradizionale - che lo scorso anno, tra le polemiche aveva rischiato di saltare - attesissimo anche dai monzesi e dai brianzoli che domenica pomeriggio saranno con gli occhi al cielo per godersi lo spettacolo sopra le loro teste.

Per la pattuglia acrobatica il mese di settembre 2023 si aprirà con una esibizione a Venezia poi Jesolo il 2 settembre e il 3 settembre l'approdo a Monza. Il weekend successivo il 10 settembre i velivoli saranno a Desenzano del Garda.

La storia delle Frecce Tricolori

Sin dalla costituzione dell’Arma Azzurra nel 1923, gli uomini e le donne in azzurro operano quotidianamente al servizio dell'Italia nell’impronta dell’innovazione e della modernità. Il 313° gruppo addestramento acrobatico “Frecce Tricolori” - questa la denominazione ufficiale delle Frecce - è un reparto di volo dell’aeronautica militare che dal 1° marzo 1961, data della sua costituzione a Rivolto, ha il compito di rappresentare le capacità dell’intera forza armata.

La missione assegnata alle Frecce tricolori è infatti quella di dimostrare, agli occhi dell’Italia e del mondo, attraverso le proprie spettacolari acrobazie, i valori fondanti dell’aeronautica militare: professionalità, spirito di squadra, costante impegno e ricerca del miglioramento. Le Frecce, eredi di una lunga e gloriosa tradizione acrobatica del passato, sono oggi un reparto costituito da circa 100 militari, che hanno il compito di rappresentare con il proprio lavoro gli oltre 40mila uomini e donne dell’Aeronautica.