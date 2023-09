È brianzolo il miglior gruppo storico d'Italia, ecco chi è

A Monza sono già parecchio conosciuti perché ogni anno, a giugno, sono fra i protagonisti che sfilano in costumi d'epoca lungo le vie del centro per la celebre rievocazioe storica di giugno. Un talento, il loro, che ora è stato premiato anche a livello nazionale.

E' la Compagnia del Corvo di Giussano, vincitrice della sfida on line tra i gruppi storici italiani "Italia Medioevale". Fra i gruppi storici italiani quello giussanese è stato infatti il più votato, aggiudicandosi il Premio Italia Medievale. I figuranti, meglio conosciuti come gli armigeri della Brianza, fanno parte dell’associazione Brianza Medioevale, un’associazione storico - culturale senza scopo di lucro che vuole promuovere e diffondere la conoscenza delle radici storiche della Brianza e della Lombardia attraverso le rievocazioni storiche. Un "manipolo" di amici - sottolineano sul loro sito - che per pura passione e divertimento studiano la storia e la fanno rivivere. Impersonando, abbigliati in meravigliosi abiti d'epoca, gli uomini e le donne del medioevo. E in particolare gli armati e gli arcieri, tronfi nelle loro cotte scintillanti, ma pure gli antichi artigiani con i loro banchetti e antichi arnesi.

Limpegno profuso dal gruppo in numerose attività sul territorio, con l'assidua presenza a fiere ed eventi a tema, e la loro bravura, sono dunque stati premiati. Il concorso online, istitutito nel 2004 dall'Associazione Culturale Italia Medievale e volto ad assegnare ogni anno un riconoscimento a personalità e istutuzioni che si sono distinte nella promozione e valorizzazione del patrimonio medievale italiano, li ha infatti visti primeggiare. Grazie anche agli appelli fatti dal gruppo sulla loro pagina Facebbok a tutti gli amici e gli appassionati. L'appuntamento, per la Compagnia del Corvo, è ora per il 25 novembre a Milano, per la cerimonia di premiazione ufficlae

"È con immenso piacere che vi annunciamo la nostra vittoria al Premio Italia Medievale nella categoria dei Gruppi Storici - hanno postato sulla loro pagina Facebook - Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi mesi, con il loro voto e i loro apprezzamenti. Per noi è sempre un'enorme soddisfazione ottenere questi risultati e riconoscimenti ed è bello sapere che tanta gente ci segue e ci apprezza!".

Decisamente un altro orgoglio brianzolo.