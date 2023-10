Al via i lavori di restauro della facciata del municipio: a pagarli sarà un privato

Cantiere al via al municipio di Monza: operai al lavoro per il restauro, risanamento conservativo e messa in sicurezza delle facciate del palazzo comunale. In lavori partiranno in questi giorni, dopo che la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio ha dato il via libera all’intervento.

Che il palazzo avesse bisogno di in intervento era cosa risaputa. Tanto che già 2 anni fa erano state posizionate le transenne installate per evitare la caduta accidentale di frammenti di “ceppo” presenti sulle facciate. Gli interventi di consolidamento saranno realizzati mediante l’utilizzo di una piattaforma aerea all’interno di un’area di cantiere transennata e consisteranno nel controllo e nella messa in sicurezza di tutto il rivestimento in pietra di ceppo presente sulle facciate al fine di garantire la sicurezza nelle aree perimetrali del palazzo. Il lavoro sarà diviso in fasi successive, corrispondenti alle quattro facciate comunali, a partire dal fronte su piazza Carducci, per una durata complessiva di circa 150 giorni lavorativi. A realizzarlo sarà la stessa impresa e i restauratori che si sono occupati dei lavori alla facciata del Duomo di Monza nel 2018. L’opera avrà un costo complessivo di circa 232mila euro e sarà finanziata da un operatore privato, in attuazione di una convenzione sottoscritta con il comune.



“Il Palazzo è un edificio dal grande valore storico, e insieme a piazza Trento e Trieste è uno dei simboli della città - commenta l'assessore Marco Lamperti -. Questi lavori sono di grande importanza per conservare il nostro patrimonio architettonico e anche per garantire la massima sicurezza di chi, ogni giorno, frequenta le aree limitrofe al palazzo comunale”.