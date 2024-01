Lavori in stazione, treni soppressi: arrivano i bus sostitutivi

Lavori sui binari, soppresse le corse della linea Lecco-Colico. La comunicazione sul sito di Trenord riguarda anche i pendolari brianzoli. "Per importanti lavori di potenziamento infrastrutturale - si legge sul sito di Trenord - dal 19 al 21 gennaio, dal 9 all’11 e dal 23 al 25 febbraio, Rfi chiude il tratto di linea tra Lecco e Colico per l’intero arco del servizio".



Trenord ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi tra Lecco e Colico/Sondrio/Tirano. In particolare, i treni:

delle relazioni Sondrio–Tirano e Lecco/Colico-Sondrio, subiscono variazioni, alcuni modificano la numerazione, gli orari e le fermate RE della relazione Milano-Lecco-Colico-Sondrio-Tirano viaggeranno regolarmente tra Milano e Lecco. Tra Colico e Sondrio/Tirano modificano la numerazione e gli orari.

Nello specifico: da Colico a Tirano posticipano l’orario di 30’, invece da Tirano a Colico anticipano l’orario di 30’.

alcuni treni S8, che circolano normalmente nei giorni feriali, saranno effettuati anche nei giorni di domenica 21 gennaio, 11 e 25 febbraio.

, che circolano normalmente nei giorni feriali, saranno effettuati anche nei giorni di domenica 21 gennaio, 11 e 25 febbraio. R 10294 circolerà giornalmente, anziché nei giorni feriali.