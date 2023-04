Viaggiare in treno? Sarà sempre più bello

Viaggiare in treno in Lombardia, per pendolari e turisti, sarà sempre più comodo e piacevole. L’ultimo intervento di riqualificazione nella stazione di Meda avvenuto ieri, 3 aprile, ha infatti inaugurato un corposo e più ampio programma di lavori voluto da Ferrovie Nord e che interesserà ben 29 stazioni del territorio, in particolare sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como.

Stazioni che rappresentano il 25% di tutta la rete di Ferrovie Nord. I lavori di manutenzione straordinaria delle 29 stazioni, appunto già avviati, sono stati finanziati dalla Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro e si concluderanno nel 2024. Le linee guida approvate dalla Regione per gli interventi di rifacimento delle stazioni, infatti, forniscono indicazioni in particolare su coperture, facciate, serramenti, sale d'attesa, sottopassi pedonali e rampe di accesso, pensiline, accessibilità alla stazione (per esempio con l'installazione di mappe tattili) e altri locali e fabbricati collegati. Che saranno tutti rimessi a nuovo, con un occhio alle ultime tecnologie. Viaggiare col treno sarà dunque più bello che mai.

L'elenco completo delle nuove stazioni

Ecco l'elenco completo delle 29 stazioni comprese nel programma di riqualificazione.

Nella provincia di Como saranno rimesse a nuovo le stazioni di Ponte Lambro, Arosio, Canzo, Caslino d'Erba, Como Camerlata, Merone, Caslino al Piano, Asso, Grandate - Breccia, Portichetto - Luisago, Cadorago, Rovello Porro, Fino Mornasco, Lambrugo, Erba, Mariano Comense, Como Lago, Como Borghi, Lomazzo, Rovellasca - Manera, Cabiate, Carugo, Inverigo.

Nella provincia di Milano si interverrà invece nelle stazioni di Palazzolo Milanese e Paderno Dugnano.

Nella provincia di Monza e Brianza, infine, saranno risistemate le stazioni di Seveso, Meda, Bovisio Masciago e Varedo.