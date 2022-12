Lavori in corso: tutte le chiusure sulle tangenziali

Via ai cantieri. Dal 26 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 tutte le tangenziali di Milano e l'autostrada A7 saranno interessate da una serie di lavori stradali che comporteranno chiusure e deviazioni, come comunicato da Milano Serravalle, la società che gestisce le infrastrutture.

Questo il calendario completo:

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di installazione by-pass alla progressiva km 24+900, verranno effettuate le seguenti chiusure:

− Dalle ore 23:00 di Martedì 28 Dicembre alle ore 05:00 di Giovedì 30 Dicembre 2022, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra i caselli di Gropello Cairoli (Km 30+644) e Bereguardo (Km 21+431), ramo di svincolo in entrata da Gropello Cairoli per la medesima carreggiata nord compreso. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Autostrada al casello di Bereguardo (Km 21+431).

− Dalle ore 23:00 di Martedì 28 Dicembre alle ore 05:00 di Giovedì 30 Dicembre 2022, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra i caselli di Bereguardo (Km 21+431) e Gropello Cairoli (Km 30+644), ramo di svincolo in entrata da Bereguardo per la medesima carreggiata sud compreso. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Autostrada al casello di Gropello Cairoli (Km 30+644).

Per lavori di manutenzione segnaletica verticale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

− Dalle ore 23:00 di Lunedì 2 Gennaio alle ore 02:00 di Martedì 3 Gennaio 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Gropello Cairoli (Km 30+644) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al casello precedente di Casei Gerola (Km 49+980).

− Dalle ore 02:00 alle ore 05:00 di Martedì 3 Gennaio 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Gropello Cairoli (Km 30+644) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al casello precedente di Bereguardo (Km 21+431).

− Dalle ore 23:00 di Martedì 3 Gennaio alle ore 02:00 di Mercoledì 4 Gennaio 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Binasco (km 10+580) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Bereguardo (Km 21+431).

− Dalle ore 02:00 alle ore 05:00 di Mercoledì 4 Gennaio 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Binasco (Km 10+580) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P.35 MI-Ticinese (A50, Km 21+386).

- Dalle ore 23:00 di Mercoledì 4 Gennaio alle ore 05:00 di Giovedì 5 Gennaio 2023, verrà chiuso al traffico il casello di Castelnuovo Scrivia (Km 54+384) in uscita da entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova). I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico ai caselli precedenti di Tortona (Km 63+647) e Casei Gerola (Km 49+980).

− Dalle ore 23:00 di Lunedì 9 Gennaio alle ore 02:00 di Martedì 10 Gennaio 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Casei Gerola (km 49+980) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Castelnuovo Scrivia (Km 54+384).

− Dalle ore 02:00 alle ore 05:00 di Martedì 10 Gennaio 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Casei Gerola (Km 49+980) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Gropello Cairoli (Km 30+644).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di ampliamento alla quinta corsia dell’Autostrada A8 di competenza ASPI 2° Tronco di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:

− Dalle ore 22:00 di Martedì 27 Dicembre alle ore 06:00 di Venerdì 30 Dicembre 2022, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) nella tratta compresa tra lo svincolo S.S.33 Rho / Legnano (Km 2+620) e l’Interconnessione A50-A8 (Km 0-300). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Pero-Fiera per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sulla S.S.33 del Sempione per il successivo ingresso in Autostrada A8 al casello di Legnano.

− Dalle ore 22:00 di Martedì 3 Gennaio alle ore 06:00 di Giovedì 5 Gennaio 2023, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) nella tratta compresa tra lo svincolo S.S.33 Rho / Legnano (Km 2+620) e l’Interconnessione A50-A8 (Km 0-300). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Pero-Fiera per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sulla S.S.33 del Sempione per il successivo ingresso in Autostrada A8 al casello di Legnano.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di ispezione dei manufatti di competenza ASPI 2° tronco di Milano, verrà effettuata la seguente chiusura:

− Dalle ore 22:00 di Martedì 27 Dicembre alle ore 06:00 di Mercoledì 28 Dicembre 2022, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A4-A51 (Km 20+650) in entrata da Torino per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello di Agrate Brianza (A4, Km 145+900) per il successivo ingresso in Tangenziale attraverso la viabilità ordinaria allo svincolo S.P.208 Carugate (Km 17+808).

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di ispezione dei manufatti di competenza ASPI 2° tronco di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:

− Dalle ore 22:00 di Martedì 27 Dicembre alle ore 06:00 di Mercoledì 28 Dicembre 2022, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A52-A4 in uscita per Venezia (Km 3+630) da entrambe le carreggiate nord (direzione A8-A50-Rho) e sud (direzione A1- Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada A4 al casello di Agrate Brianza (A4, km 145+900).

− Dalle ore 22:00 di Martedì 27 Dicembre alle ore 06:00 di Mercoledì 28 Dicembre 2022, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per A4-Torino e Monza Sant’Alessandro (km 4+304) da carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho). I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo Monza Centro / Sesto 1° Maggio (km 5+281). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da A4 provenienza Torino per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo precedente Sesto San Giovanni / Cinisello Balsamo (A4, Km 136+000).

Per lavori correlati all’ultimazione della riqualifica della ex S.P.46 Rho-Monza, verranno effettuate le seguenti chiusure:

− Dalle ore 22:00 di Martedì 10 Gennaio alle ore 6:00 di Mercoledì 11 Gennaio 2023, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.P. ex S.S.35 (Km 12+940) direzioni Milano e Meda da carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Bollate-Cormano (Km 16+050) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.9 Vecchia Valassina (Km 11+531) in entrata per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativop prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo S.P.131 Nova Milanese (Km 9+815) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

− Dalle ore 06:00 di Mercoledì 11 Gennaio fino al giorno 30 Aprile 2023, verrà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo in uscita per S.P. ex S.S.35 (Km 12+940) direzione Milano Bruzzano da carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sulla S.P. ex S.S.35 in direzione Meda allo svincolo n.4 Paderno Calderara per il successivo ingresso in direzione Milano Bruzzano. In alternativa, il traffico potrà prosegure fino allo svincolo Bollate-Cormano (Km 16+050) per la successiva uscita da carreggiata sud