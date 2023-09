Il comune brianzolo che invia le notizie su WhatsApp in "lingua madre"

“Nutizi dal Comun de Lazzàa: dal Dì de incoeu anca in lengua mader”. Questo il messaggio che ieri mattina, giovedì 21 settembre, hanno ricevuto sul loro cellulare gli oltre 800 lazzatesi iscritti al servizio di comunicazione su WhatsApp del comune. Non si tratta di uno scherzo, ma da ieri a Lazzate le comunicazioni arrivano anche in dialetto (o meglio “in lingua madre” come precisa il sindaco Andrea Monti).

Una novità introdotta dalla giunta comunale guidata dal sindaco della Lega, con l’obiettivo di salvaguardare la cultura locale, la storia, la tradizione e dunque anche la lingua parlata che ha caratterizzato per secoli il territorio. Per Monti e per la sua giunta anche la lingua è un patrimonio da difendere e soprattutto da trasmettere alle nuove generazioni. E allora quale mezzo migliore se non quello della tecnologia, con la quale i bambini e i ragazzi sono cresciuti? Da qui l’idea di iniziare proprio dall’invio di notizie che riguardano il paese, raccontate nella lingua che parlavano i nostri nonni.



“Se da un lato per i giovani tenderà sempre più ad imporsi come prima lingua l’inglese, indispensabile ormai in ogni ambito -spiega il sindaco Monti- dall’altro c’è il rischio di vedere scomparire rapidamente ogni traccia di quel che è stato il modo di parlare dei nostri padri e nonni, nelle case soprattutto, ma anche nei luoghi di lavoro e in quelli di ritrovo, nei negozi, sulle strade. Così, mentre da anni sosteniamo nelle scuole progetti per il potenziamento della lingua inglese, da quest’anno con il Piano per il diritto allo studio abbiamo introdotto anche un progetto specifico, nel post scuola, per l’insegnamento di quello che io preferisco chiamare sempre lingua madre, anziché dialetto”.

Il debutto delle notizie in lingua madre ha coinciso con la comunicazione di un evento ben radicato nella tradizione di Lazzate: la Sagra della patata. “La cumencia istasira la 18ª edizion de la “Sagra di pomm de tera” -si legge infatti nella nota. “Perché patata si dice appunto “pomm de tera”, per distinguerla dal “pomm”, che è invece la mela”, precisa il primo cittadino.