"Torneremo ad essere nostri per l'eternità", la lettera di Marta Fascina nel giorno del compleanno di Berlusconi

Doloroso messaggio di Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi e deputata azzurra, per l'87esimo compleanno del fondatore di Forza Italia, scomparso lo scorso giugno. Dopo mesi di silenzio, interrotto solo dall'uscita pubblica in occasione del Trofeo Berlusconi giocato a Monza un mese fa, la 33enne calabrese ha affidato a Instagram una lettera di auguri al leader di Forza Italia, parlando di lui come "illuminato statista, lungimirante e straordinario imprenditore" e del loro amore come legame indissolubile.

"Amore mio oggi è il tuo compleanno, Auguri a Te, leader indiscusso della politica italiana e mondiale, illuminato statista, lungimirante e straordinario imprenditore, campione nello sport, re della comunicazione, ma soprattutto uomo buono, generoso e giusto. Auguri a Te che sei entrato nei libri di storia.

A Te che sei baluardo di democrazia e di libertà.

A Te che sei un esempio di concretezza, pragmatismo, dinamismo, visione per le future generazioni.

A Te che hai cambiato il modo di vedere ed interpretare il mondo.

Auguri a Te che hai solo fatto del bene all’Italia ed agli Italiani.

A Te che hai donato incondizionatamente amore, speranza, armonia e fiducia,

Auguri a Te che ogni giorno scaldi ed illumini il mio cuore. Sono certa che, nel regno dei cieli, tu stia continuando a guardare il mondo con quel “sole in tasca” che ti ha sempre accompagnato, legato a quella vita che tanto amavi e che mai avresti voluto lasciare. Ma mi fa male non stringere la tua mano, mi fa male non poterti abbracciare, mi fa male non poterti guardare negli occhi e con il nostro sguardo complice rassicurarci sull’amore che ci lega e ci legherà per l’eternità. Io resto sempre un passo dietro di Te e con la concreta certezza che, prima o poi, le nostre mani torneranno a ricongiungersi e noi torneremo ad essere nostri per l’eternita’. Buon compleanno amore mio, ti amo eternamente. Tua Marta"

Marta Fascina isolata nella villa di Arcore

La lettera di Marta Fascina arriva all'indomani delle indiscrezioni che l'hanno descritta come ancora nel pieno di un lutto per la morte di Silvio Berlusconi. "È molto provata. Ma questo non deve sorprendere visto il legame fortissimo che aveva con Berlusconi. Non spetta certo a noi giudicare come si elabora un lutto" sono le parole dell'onorevole Alessandro Sorte, coordinatore regionale della Lombardia e nella cerchia di Fascina che se ne starebbe sola e lontana da tutti a Villa San Martino, ad Arcore: "Marta non si fa vedere in giro, non sta nemmeno sui social, è reclinata sul dispiacere. Sta veramente male" ha assicurato un'altra fonte anonima. Marta Fascina non parteciperà neppure al B-Day di Paestum, kermesse lanciata dal segretario di FI Antonio Tajiani per ricordare il leader a Paestum oggi, 29 settembre, nel primo compleanno senza di lui. "Non sarebbe facile per lei, ma siamo pronti ad accoglierla a braccia aperte" le parole di Tajiani.