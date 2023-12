Il comune brianzolo che ha deciso di pagare le luminarie in città

Trentasette fili di luce per diffondere nel centro città un’atmosfera di festa nel periodo natalizio. Che però, diversamente da quel che sempre accade, ai commercianti non costeranno nemmeno un euro.

Nell’ottica di non gravare sulle attività economiche del territorio, il comune di Usmate Velate ha infatti deciso di farsi carico pressoché totalmente delle spese necessarie per l’accensione delle luminarie in città. Senza chiedere contributi ai commercianti. "Il posizionamento delle luci - spiegano dal comune - quest'anno ha visto un sensibile rincaro dei prezzi. Dovuti non solo al maggior costo dell'energia elettrica ma anche ai maggiori costi di installazione (e smontaggio) per singola arcata richiesti dalle società specializzate". Di qui, appunto, la volontà di non gravare ulteriormente sui bilanci delle attività commerciali che, per tradizione, si fanno carico dei costi per l'accensione delle luminarie.

La decisione è stata possibile dopo l'interlocuzione del comune con le società fornitrici di luci decorative e si è concluso con l’individuazione di un preventivo che comportasse una spesa in linea con i fondi stanziati a bilancio comunale.

L’accensione delle luminarie, ben 37 fili di luci, è stata prevista già nelle prossime ore, e si affianca all’accensione dell’albero di Natale che da venerdì 8 dicembre spicca all’esterno del municipio, nella piazza che guarda verso corso Italia. "Le luminarie avvolgeranno coi loro fili di luce corso Italia, via Roma e via Cavour, creando un cannocchiale di luce che idealmente condurrà verso il municipio, Villa Borgia e la parrocchia di Santa Margherita. A Velate le luminarie saranno invece accese in via Cottolengo, via Volta e in piazza Scaccabarozzi, esaltando il fascino di Villa Belgioioso Scaccabarozzi" hanno concluso dal palazzo comunale.

Anche a Villasanta, così come già accaduto nel 2020, le luminare che decorano le vie del centro storico sono state pagate da comune. Anche in questo caso la volontà è quella di andare incontro ai commercianti.