A Monza i giardini verranno "invasi" dalle bandiere e dai canti ucraini

Monza al fianco della popolazione ucraina. Domenica 17 dicembre alle 16.30 ai Boschetti Reali (piazza Citterio) si svolgerà una manifestazione commemorativa della resistenza ucraina organizzata da Più Europa e dalla comunità ucraina di Milano (UA Mi). Aderiscono alla manifestazione il Pd; Azione; Italia Viva; Giovanni Democratici; Volt; Eumans; Radicali Milano; MFE; GFE; Comitato Ventotene; Libdem Europei; Associazione ucraini-italiani di Monza Brianza "Ucraina Libera". Una manifestazione per tenere alta l’attenzione sul conflitto iniziato nel febbraio 2022 e che continua ancora. Un popolo, quello ucraino, che continua a difendere il territorio dall’invasione dei militari russi.

“Noi, essendo persuasi della necessità storica che l’Ucraina respinga l’invasione russa per giungere finalmente alla costruzione di una pace giusta, riteniamo che sia dovere politico dell’Occidente continuare a supportare un Paese democratico aggredito sino al compimento di questo processo – spiegano gli organizzatori -. Siamo anche convinti che la resistenza ucraina non stia difendendo solo i propri confini, ma che stia difendendo gli stessi confini europei e, indirettamente, la concezione stessa dello stato di diritto. Considerato tutto questo, dimenticarsi di ciò che sta succedendo a 2000 chilometri dall’Italia è un privilegio che non ci possiamo permettere. Invochiamo dunque una SOLUZIONE EUROPEA che rispetti la volontà europea dell’Ucraina e che consenta di avviare il suo percorso di ingresso nell’Unione Europea, per questo invitiamo a firmare l’appello https://eukrainenow.eu/ promosso da Eumans”.

Durante la manifestazione si alterneranno gli interventi dei relatori, intervallato dalle canzoni e dai cori della tradizione ucraina. All’organizzazione dell’evento contribuiranno i componenti della comunità ucraina di Milano che selezioneranno i brani tipici e faranno degli interventi per raccontare la propria testimonianza. L’evento è aperto all’adesione di tutti i partiti e le associazioni che vorranno. Chi aderisce avrà anche la possibilità di fare un intervento. Saranno ammesse bandiere ucraine e dei partiti/associazioni che avranno piacere ad aderire.