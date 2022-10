130 mila persone in tre giorni di Mercato europeo

Il Mercato europeo ha rispettato tutte le più rosee previsioni. Tantissimi i visitatori, circa 130mila, per una manifestazione molto amata e che quest’anno, in occasione della ventesima edizione cesanese, ha avuto un successo straordinario e ha fatto registrare un’affluenza record. Tre giorni di “sold out” per la città, strade e piazze affollate, frequentatissimi e apprezzati i banchi espositivi, circa 120, con la presenza di ben 25 diverse bandiere internazionali, tutto esaurito anche per gli alberghi cittadini. In sintesi un grande successo di pubblico, dopo gli anni della pandemia, un ritorno caratterizzato da ottimi risultati in termini di partecipazione e di gradimento, complice anche la sinergia con le iniziative di intrattenimento organizzate dall’amministrazione comunale per rendere ancora più attrattiva la rassegna.

Sold out anche le iniziative collaterali

Tutti gli eventi del comune hanno registrato la costante presenza di famiglie, giovani, bambini, cittadini cesanesi e visitatori provenienti da altre città: la musica, il ballo, gli spettacoli degli artisti di strada, i gonfiabili e gli spazi per i più piccoli. Una festa collettiva per un Mercato che è una vera e propria vetrina dei prodotti tipici delle diverse culture europee ed extraeuropee e naturalmente delle diverse regioni italiane.

La soddisfazione degli organizzatori

“Sono particolarmente soddisfatto - queste le parole del sindaco Gianpiero Bocca - per la positiva risposta della città. Siamo stati letteralmente presi d’assalto: una partecipazione che non può che farci piacere. Il Mercato Europeo è un investimento che si traduce in un indotto importante per la città, destinato a dare i suoi frutti anche in futuro. Il successo di questa ventesima edizione è uno stimolo per continuare ad investire su eventi importanti, in grado di fare da traino anche per il pubblico proveniente da fuori. Ringrazio tutti: anzitutto i residenti, che hanno avuto un’infinita pazienza, consapevoli dell’importanza di questo evento per Cesano; le Forze dell’Ordine che hanno garantito la sicurezza durante la manifestazione; la nostra Polizia Locale; la Fiva e il suo presidente, Giacomo Errico, insieme a tutti gli espositori e all’Unione Confcommercio Seveso; Gelsia Ambiente per la collaborazione; la struttura comunale per il lavoro di squadra sulla comunicazione e sull’organizzazione degli eventi. Il Mercato Europeo ha chiuso lasciando dietro di sé una scia di ottimismo e di voglia di fare”.