Mercato a Monza: dove vanno le bancarelle nella settimana del Gran Premio

In occasione della settimana del Gran Premio di Formula 1 il mercato non alimentare di giovedì 31 agosto non si svolgerà, mentre quello alimentare (allestito in piazza Cambiaghi) verrà trasferito nell'area compresa tra le vie Cavallotti, Pellettier e Sempione. La sospensione per permettere lo svolgimento delle iniziative legate alla manifestazione #MonzaFuoriGP che si svolgerà, appunto per le vie del centro storico.

Il mercato di sabato 2 settembre (sia quello alimentare sia quello non alimentare) si svolgerà nell'area del parcheggio tra le vie Felice Cavallotti, Pellettier, Sempione, in prossimità dei plessi scolastici del liceo Frisi e dell'istituto Mosè Bianchi. Il recupero del mercato non alimentare non svolto il 31 agosto si terrà domenica 10 e 17 dicembre 2023 con attività di vendita dalle 10 alle 18 e con divieto di spunta per gli spazi vuoti.