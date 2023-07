Giorgia, a 16 anni reginetta di bellezza della Brianza

A soli 16 annni è diventata la reginetta di bellezza della Brianza. Lo sguardo magnetico, i lunghi capelli a incorniciare il volto graziosissimo, è stata la 16enne originaria di Seregno Giorgia Damiolini ad accaparrarsi il titolo di vincitrice dell'edizione 2023 di Miss Giussano sotto le stelle, l'iniziativa organizzata da Giussano InCentro in collaborazione con ProLoco Giussano e con il patrocinio del comune.

Sotto il cielo del parco di Villa Sartirana, affollatissimo per l'occasione, come da tradizione 14 miss si sono sfidate sfilando in successione in abito casual, elegante e in intimo. Giorgia, con la spilla numero 14, ha sbaragliato le altre concorrenti del concorso, giunto alla sua 12esima edizione e condotto dall'attore e docente di teatro Davide Colavini, convincendo la giuria e portandosi a casa l'ormai nota fascia delle vincitrice.

Con lei la giuria ha premiato però anche Beatrice Degli Agosti (Miss Eleganza), Isabella Saladino (Miss Casual) e Krystal Camanzo (Miss Estate).