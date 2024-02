Il mistero delle sagome bianche che hanno invaso il centro di Monza

Che cosa sono quelle strane sagome che questa mattina hanno invaso il centro di Monza? Ce lo ha chiesto un lettore che ci ha inviato le immagini di quelle strane sagome bianche che da largo Mazzini arrivano fino all'Arengario.

Un fiume di sagome di color bianco che oggi, giovedì 1 febbraio, hanno invaso il centro storico. Sulle installazioni non ci sono informazioni o adesivi che spiegano il motivo di quelle "ingombranti", ma soprattutto misteriose, presenze.

Il dubbio sull'origine e sul significato delle sagome bianche è finito anche sui social. Sulla seguitissima pagina Facebook "Sei di Monza se..." un follower ha postato le immagini di via Italia invasa da queste installazioni. Installazioni che sono state realizzate dagli studenti del liceo Nanni Valentini di Monza in occasione della Giornata della memoria: 72 immagini in legno, 72 ombre per non dimenticare il genocidio durante la Seconda Guerra Mondiale. Sagome che oggi sono ritornate in piazza nelle Giornata nazionale delle vittime civili di guerra e conflitti.