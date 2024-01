A Monza torna l'invasione della "banda" bassotti: migliaia di amici a 4 zampe in città da tutta Italia

Strabassotti 2024: tutto pronto per il grande evento che si svolgerà, come tradizione, al Parco di Monza. Il mese è stato definito: giugno. La data ufficiale (sarà una domenica) ancora no.

A confermare l'evento, che quest'anno raggiunge la soglia della quinta edizione, è Sandro Nigro il concorezzese presidente dell'associazione Cuor di pelo, che da sempre promuove l'iniziativa. "La fase organizzativa ormai è a buon punto - spiega a MonzaToday -. Ho deciso di annunciare con largo anticipo che l'evento anche quest'anno ci sarà perché da settimane arrivano richieste di persone che da tutta Italia chiedono se la Strabassotti verrà organizzata. Abbiamo già consegnato tutta la documentazione richiesta; adesso aspettiamo solo i permessi e gli ultimi dettagli per uno di quegli eventi che richiamano a Monza migliaia di persone da tutta Italia".

Ma anche dall'estero. L'amore per i cani - e in particolare per i bassotti - non ha confini e l'anno scorso alla manifestazione hanno partecipato migliaia di persone, accompagnate dai loro bassotti. Non solo brianzoli, ma anche persone che arrivavano da tutta Italia e c'è persino chi dalla Spagna aveva preso l'aereo per raggiungere Milano e poi dritto a Monza. Una camminata non competitiva al Parco, allietata da eventi e da aree di ristoro e di volontariato sempre dedicati al mondo dei bassotti.

"Curioso constatare come alcune persone sottovalutino la tempra di un bassotto -ricorda Sandro Nigro -. Buono, fedele, goloso, impertinente. Spesso viene annoverato tra i cani da compagnia, essendo in grado di adattarsi bene alla vita da appartamento. Ma per temperamento e indole è comunque pur sempre un cane da caccia. Ecco, non sottovalutate questo atteggiamento da: caccia! Quando il bassotto caccia la preda, la verità… non molla il colpo finché non le stende. In questa descrizione mi ritrovo a pieni voti, tanto buono a tratti affabile ma non sottovalutare la sua bontà". Una ritrovata fiducia nell'uomo quella che Sandro Nigro (presidente di Cuor di Pelo) e Rodolfo Colombo (vicepresidente) in questi anni sono riusciti a far ritrovare a centinaia di bassotti anziani, malati, abbandonati che attraverso l'associazione sono riusciti a trovare una nuova famiglia .