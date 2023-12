Sono scattate le multe nelle vie del quartiere monzese trasformate in discarica

Si parla del rione Cederna - Cantalupo, una delle zone delle città divenute da tempo tristemente note per le discariche abusive a cielo aperto. Un problema piuttosto sentito dai residenti e per il quale, soltanto qualche settimana fa, anche l'assessora all'Ambiente Giada Turato era intervenuta chiarendo a MonzaToday la volontà dell'amministrazione comunale di porre in atto azioni più mirate per contrastare il fenomeno.

A tal proposito sono proseguiti serrati i controlli del Nucleo Ambientale della polizia locale e nelle ultime due settimane sono state comminate dieci violazioni in località Cantalupo. A sei cittadini residenti è stata applicata la sanzione amministrativa prevista dall’ordinanza comunale in materia per errato conferimento della raccolta differenziata. Ad altre quattro persone non residenti che hanno abbandonato nella zona la propria spazzatura è stata invece applicata una sanzione di 100 euro per abbandono di rifiuti prevista dal regolamento comunale di Polizia Urbana.

"Molto più grave è la sanzione se ad abbandonare il rifiuto è un’impresa, con un’ammenda che può arrivare a 26 mila euro" aggiungono dal comune

Le indagini

Gli agenti sono riusciti a risalire ai responsabili grazie all’attività investigativa svolta esaminando i rifiuti su strada, che hanno consentito di rintracciare le generalità dei dieci trasgressori.

Le segnalazioni

"I controlli da parte del Nucleo Ambientale stanno proseguendo – spiega l’Assessore alla polizia locale Ambrogio Moccia - così da garantire il rispetto del conferimento dei rifiuti, a tutela dell’ambiente ma anche di tutti i monzesi che, ogni giorno, seguono le regole della raccolta differenziata e contribuiscono al corretto funzionamento del servizio".

"Per contrastare l’abbandono dei rifiuti – afferma l’assessore all’Ambiente Giada Turato -, mercoledì 13 dicembre verrà installata da Acinque a Cantalupo una nuova e innovativa telecamera di videosorveglianza. Sarà un ulteriore strumento di grande supporto alle operazioni di controllo effettuate dalla polizia locale".

Tutti i dettagli riguardo alla raccolta differenziata sono disponibili sul portale www.monzapulita.it, da cui è anche possibile effettuare segnalazioni sia di eventuali discariche abusive che di anomalie nel servizio di raccolta o di spazzamento stradale. In alternativa, per informazioni è possibile utilizzare l’App Junker o contattare il numero verde 800774999.