Il liceo monzese dove da oggi c'è lo sportello Dsa: un servizio prezioso per genitori, prof e studenti

Al liceo artistico Nanni Valentini da oggi, lunedì 4 marzo, è attivo lo sportello Dsa, un importante punto di riferimento, non solo per il gli studenti con Disturbi specifici dell’apprendimento, ma anche per i loro genitori e per gli insegnanti.

Un servizio prezioso e molto importante quello che è stato inaugurato nello storico liceo artistico monzese, frutto di un lavoro portato avanti dal Comitato genitori fin dall’anno scorso. Uno sportello dove i genitori potranno ricevere indicazioni pratiche, illustrare le relazioni e/o gli eventuali strumenti compensativi e dispensativi per lo svolgimento dei compiti e lo studio a casa e/o poterli supportare nella gestione delle tempistiche e nell'organizzazione del lavoro a casa. Ma al tempo stesso sarà uno sportello prezioso anche per gli stessi insegnanti che non sempre sono adeguatamente preparati ad affrontare il problema potranno trovare risposte e chiarimenti sulle migliori modalità per accompagnare, supportare, supervisionare la facilitazione o semplificazione. E naturalmente lo sportello è rivolto, prima di tutto, agli studenti per strutturare un percorso per l’acquisizione delle competenze necessarie alla costruzione delle mappe concettuali.

“Siamo molto contenti della creazione di questo sportello e ringraziamo la preside Elisabetta Biraghi che ha sostenuto l’iniziativa: è importante la presenza di questo servizio all’interno di una scuola superiore e il nostro liceo è il primo ad averlo in Brianza – spiega a MonzaToday il Comitato genitori -. È fondamentale per il percorso formativo degli studenti. Numeri esatti non ne abbiamo, ma dalla nostra esperienza notiamo che sono in aumento i casi di alunni Dsa”.

Lo sportello sarà gestito dalla dottoressa Alessia Galbiati, specialista dell’Associazione italiana dislessia. L’accesso è previo appuntamento inviando un’email a galbiatialessia357@gmail.com.