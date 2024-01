Nell'ambulatorio non funziona il riscaldamento: infermieri e pazienti al freddo

Infermieri costretti a lavorare al freddo, pazienti e accompagnatori bardati con cappotti e cappelli. Succede al Vecchio ospedale San Gerardo di Monza, oggi Casa di comunità di Monza. A denunciare il problema è Bruno Tarallo, presidente di Italia Viva Monza. Tarallo ha segnalato il disagio con un post su Facebook.

“Presso la Casa di Comunità di Monza (ex ospedale Vecchio) – ha scritto sui social – manca il riscaldamento negli ambulatori (12°C). Gli infermieri sono costretti a scaldare l’acqua sui fornelli elettrici. Mi dicono che da aprile scorso la struttura dipende dalla Asst di Vimercate e pare che malgrado segnalazioni interne e all’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico, ndr) la situazione non cambi”. Un bel disagio sia per i lavoratori sia per gli utenti, il più delle volte fragili e anziani, che si recano negli ambulatori di via Solferino.

“Questa non è una segnalazione di un problema che mi è stato riportato - precisa Tarallo, contattato dalla redazione di MonzaToday -. Nella mattinata di venerdì 19 gennaio mi sono recato personalmente negli ambulatori per accompagnare una parente per una visita. Ma non è la prima volta: è da mesi che frequento come accompagnatore la struttura. Il personale è molto gentile e preparato, ma purtroppo il disagio di lavorare e di essere curati al freddo è grande. Ho visto infermieri bardati con felpe e maglioni. In alcuni ambulatori vengono accese le stufette che oggi, però, non c'erano”.

Intanto nella mattinata di sabato 20 gennaio alla redazione di MonzaToday è arrivata la precisazione dell'Irccs in merito a questa vicenda. "Il gestore degli impianti termici della struttura, di proprietà dell’Irccs San Gerardo e in parte utilizzata da Asst Brianza, si era già attivata prontamente da qualche giorno per la risoluzione delle criticità connesse all’impianto di riscaldamento segnalate - fanno sapere da'Irccs di via Pergolesi -. Gli interventi effettuati in modo sollecito nei giorni scorsi hanno già riportato gli impianti a regime. Nei prossimi giorni il gestore degli impianti continuerà a monitorare il corretto funzionamento. In particolare, lunedì verrà anche eseguito il monitoraggio delle temperature in tutti gli ambienti e se necessario affinare eventuali regolazioni".