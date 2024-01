Oltre mille segnalazioni, 4mila richieste e una pattuglia dedicata alla periferia: i numeri della polizia locale

Il 2023 è stato un anno di intenso lavoro per gli agenti della polizia locale di Usmate Velate. Oltre mille segnalazioni ricevute telefonicamente o tramite e-mail, con 500 ore di ricevimento pubblico durante le quali sono state gestite circa 4.000 richieste.

Sono i numeri dell’attività di “prossimità” svolta nel 2023, che già dall’anno precedente aveva attivato un ampliamento dell’orario di apertura di ricevimento al pubblico (anche il pomeriggio). Oltre 1.000 segnalazioni sono giunte dai cittadini alla centrale operativa con telefonate e email.

Nel 2023 sono aumentati i servizi sul territorio con maggiore presenza di agenti appiedati per le vie del centro e con pattuglia dedicata alla zona periferica. Nei periodi più critici dell’anno, è stato previsto un servizio “anti-furti” nelle ore serali in zone residenziali. Sono state oltre 400 le persone identificate durante i controlli finalizzati ad attenzionare le aree sensibili e le zone oggetto di segnalazione da parte della cittadinanza. Con l’obiettivo di effettuare il controllo dell’intero territorio comunale, è stato realizzato ed ottenuto il cofinanziamento regionale per l’acquisto di due moto di servizio allestite con strumentazioni di elevatissima qualità e funzionalità. Questa scelta ha rappresentato la soluzione ottimale per il raggiungimento e il monitoraggio delle aree di più difficile accesso.

Il mese scorso infine si è svolto il progetto “Dicembre in sicurezza”, promosso e finanziato da Regione Lombardia. Nei giorni in cui è stato svolto il servizio, l’intero territorio comunale è stato monitorato nelle ore serali con due pattuglie. Particolare attenzione è stata dedicata alle attività commerciali in fase di chiusura oltre che alle zone residenziali. Sono stati monitorati i luoghi di maggiore aggregazione giovanile con particolare attenzione ai gruppi minorili (piazza Pertini, piazza Scaccabarozzi, parcheggio centro sportivo, parco via Isonzo) e sono stati effettuati posti di controllo sulle strade principali e provinciali (sp58 -sp177) che attraversano il territorio attuando controlli con etilometro.

“La polizia locale è oggi un cruciale punto di raccolta per le segnalazioni che il cittadino vuole inoltrare all’ente - afferma Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza -. Il lavoro a stretto contatto con la cittadinanza permette ai nostri agenti di operare in maniera più essenziale e diretta possibile, favorendo il rafforzarsi di un senso di fiducia fra residenti e istituzioni”.