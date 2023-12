La questura di Monza si rafforza: sono arrivati nuovi ispettori (e tra poco nuovi agenti)

Dieci nuovi ispettori in forza nella questura di Monza. Nella mattinata di lunedì 11 dicembre il questore Salvatore Barilaro ha accolto e dato il benvenuto negli uffici di via Montevecchia ai nove ispettori che al termine del corso di formazione sono stati assegnati alla questura brianzola. Ai nuovi arrivati il saluto e l’augurio di buon lavoro anche a nome di tutti i colleghi della polizia di Stato della provincia.I nuovi ispettori entreranno in servizio da martedì 12 dicembre.

Sono stati assegnati prevalentemente all’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, l’ufficio deputato al controllo del territorio e quindi ad implementare i servizi di sicurezza a favore dei cittadini.

“I nuovi colleghi - fanno sapere dagli uffici di via Montevecchia - provengono da altre realtà territoriali dove hanno accumulato una pregressa esperienza. In particolare dalla questura di Milano e da quella di Napoli. Una assegnazione di risorse, che unitamente ai 5 agenti che giungeranno in questura rispettivamente il 18 dicembre e il prossimo 10 gennaio, nella prima fase del piano di potenziamento, testimonia l’attenzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a favore del territorio e delle comunità della provincia di Monza e della Brianza”.