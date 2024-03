Dal ritiro sacchi al pagamento Tari: in Brianza apre il nuovo sportello rifiuti

Tanti servizi in un unico sportello.

Aprirà martedì 2 aprile a Renate, presso il palazzo comunale in via Dante Alighieri 2, il nuovo sportello Gelsia Ambiente a disposizione di tutti i cittadini e delle attività.

Il nuovo spazio sarà aperto tutti i martedì dalle 08.30 alle 12.30 e gli utenti vi si potranno recare per usufruire dei seguenti servizi:

• iscrizione, variazione e cessazioni della Tassa Rifiuti

• informazioni relative alla Tassa Rifiuti

• consegna della prima dotazione di rotoli di sacchi alle nuove utenze

• consegna della G-Card per le nuove utenze non domestiche (per i distributori automatici dei sacchi)

Presso lo sportello i cittadini potranno rapportarsi direttamente con il nostro personale per la gestione delle pratiche e per informazioni puntuali sui servizi forniti. Per tutte le informazioni sono a disposizione anche il servizio clienti, al numero verde gratuito 800.445964, e il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.