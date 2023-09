Il cantiere è partito: Monza tra 2 anni riavrà il suo polo culturale all'interno della Villa Reale

Un passo alla volta e, salvo imprevisti, Monza e monzesi entro due anni riavranno il loro storico polo di formazione e di cultura in Villa Reale. Nei giorni scorsi è iniziato il cantiere per il recupero dell’ex corpo Borsa, tra via Boccaccio e via Regina Margherita. Un intervento importante che ha visto il doppio finanziamento: 4 milioni di euro da parte della Regione Lombardia e 4 milioni e 800 mila euro da parte delle casse comunali. Il recupero dell’edificio permetterà inoltre di ampliare l’offerta formativa già esistente sul territorio monzese anche grazie all’apertura di corsi serali, offrirà più spazio (laboratori e aule didattiche speciali) idoneo allo svolgimento delle attività, permetterà l’apertura di corsi post diploma e corsi liberi aperti alla cittadinanza, e l’apertura in rete della biblioteca con il suo patrimonio di testi specialistici.

In un video il sindaco Paolo Pilotto annuncia l’avvio dei lavori. “Gli operai stanno ripulendo quei 20 anni di immondizia che era stata accumulata – spiega -. I lavori, come avevamo previsto, sono iniziati rispettando i tempi. Se non ci saranno intoppi dureranno circa 2 anni per poi restituire alla città un luogo di formazione, di cultura e soprattutto di bellezza”. Un bello che ormai è nascosto da anni di degrado e di abbandono. Nei giorni scorsi il sopralluogo del sindaco, insieme al vice sindaco Egidio Longoni e all’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti.

Dopo la fase di rimozione delle macerie che in questi anni sono state accumulate gli operai passeranno alla fase di demolizione delle coperture interne. Seguiranno i lavori di rifacimento e la posa di intonaco strutturale, passando al restauro delle parti esterne dell’edificio in una fase successiva. Si prospettano due anni di lavoro, che permetteranno di restituire la struttura alla cittadinanza preservandone il valore storico e le caratteristiche architettoniche. Partendo da un restauro filologico dell’intero complesso edilizio – inagibile dal 2011 - il progetto prevede la realizzazione di aule, laboratori e spazi polifunzionali distribuiti tra il primo e il secondo piano, oltre ad altre aree amministrative e didattiche, capaci di salvaguardare le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli spazi. L’intervento riguarda una superficie complessiva di circa 1600 mq per piano, per un totale di 3.200 e una volumetria di circa 12.000 mc.