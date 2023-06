Addio ai ruzzoloni in piazza: al posto dei sanpietrini arriva l'asfalto prestampato

Piazza Cambiaghi si rifà il look. La piazza del mercato spesso al centro delle cronache per la pavimentazione sconnessa e per i bivacchi delle persone senza fissa dimora sarà sottoposta ad un importante intervento di restyling.

Come previsto dal documento di variazione al bilancio di previsione triennale approvato dal consiglio (ma senza i voti della minoranza che era uscita dall’aula, ad eccezione di Paolo Piffer rimasto ma che ha espresso voto contrario) 480.000 euro saranno destinati all'esecuzione dei lavori di ripristino in piazza Cambiaghi.

I lavori riguarderanno la pavimentazione della piazza, ammalorata in molti punti. Il ciottolato, ormai sconnesso, sarà sostituito da asfalto prestampato, così da garantire una passeggiata inj sicurezza a chi attraversa la piazza che il giovedì e il sabato ospita anche le bancarelle del mercato. I lavori saranno completati entro il 2023.