Il nuovo mega ponte alle porte della Brianza: è il primo in Lombardia fatto con l'innovativa tecnica

Nella notte tra mercoledì e giovedì si sono completate con successo le operazioni di "spinta" del nuovo ponte di Cantù Asnago, in provincia di Como ma non lontano dalla Brianza. Attualmente, il nuovo manufatto è leggermente sollevato rispetto alla sua posizione finale, in quanto ancora devono essere posizionati i punti di appoggio definitivi.

Questa lavorazione, programmata successivamente alla fase di spinta, non richiederà l'interruzione del traffico ferroviario e si aggiungerà alle lavorazioni di completamento e smontaggio degli elementi provvisori necessari per la spinta. Questa fase terminerà il 10 aprile come da cronoprogramma, per poi ricominciare la realizzazione della strada vera e propria in rilevato. Il ponte sarà quindi asfaltato e collegato alla rete stradale esistente. Saranno eseguite prove di carico e collaudi statici per garantirne la massima sicurezza, con l'obiettivo di aprire al traffico presumibilmente entro la fine di maggio.



L'investimento per questa nuova infrastruttura ammonta a 3,4 milioni di euro, di cui 2 milioni provenienti dalla Regione Lombardia e 1,4 milioni dalla Provincia di Como. È la prima volta che in Lombardia si realizza la costruzione di un ponte mediante l'innovativa tecnica dell'assemblaggio fuori sito seguito dal posizionamento finale mediante “spinta” - ha sottolineato il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca - Questa scelta, resa necessaria dalla vicinanza della ferrovia al cantiere, è stata un'occasione per dimostrare la flessibilità e l'ingegnosità del nostro ufficio Tecnico nell'adottare soluzioni innovative. L'opera rappresenta un passo fondamentale per migliorare la viabilità locale e agevolare il collegamento tra Cermenate e Cantù, nonché per facilitare la connessione tra l'intera area della Bassa Comasca e il Canturino, un obiettivo da tempo atteso che finalmente stiamo realizzando secondo il cronoprogramma stabilito".