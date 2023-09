Una raccolta firme contro il centro d'accoglienza nell'ex supermercato

Non appena la notizia si è diffusa i residenti si sono mobilitati: l’ex supermercato trasformato in centro profughi proprio sotto casa non lo vogliono. Così che si sono organizzati con una raccolta firme che in pochi giorni ha già raggiunto oltre 460 sottoscrizioni. Non un no all’accoglienza, ma la richiesta che l’accoglienza dei migranti venga effettuata in luoghi già pensati e attrezzati per questo tipo di attività. Così che nei giorni scorsi il gruppo, grazie ai social (con la creazione di una pagina Facebook ad hoc) e al passaparola, si è già mobilitato. Domani, venerdì 15 settembre, le firme verranno raccolte al mercato settimanale di Vimercate (dalle 8.30 alle 9.45) e nel pomeriggio in via Toti (dalle 18 alle 19). I promotori della raccolta firme chiedono inoltre che l’hub venga allestito lontano da un’area residenziale.

La scelta dell’istituzione del centro profughi nella ex Esselunga di Vimercate (che durante la pandemia era diventata hub vaccinale) è stata annunciata pochi giorni fa. L'ex ipermercato - di proprietà Esselunga - era originariamente destinato alla demolizione ma durante la pandemia aveva trovato un nuovo utilizzo, trasformandosi in un grande hub vaccinale gestito da Asst Brianza. Poi l'emergenza covid era venuta meno e il centro non aveva più ragione di restare attivo. Ma l'edificio c'è ancora e così l'area è stata individuata tra le ipotesi di destinazione per la creazione di spazi da adibire a centri di prima accoglienza della rete CAS (Centro d'accoglienza straordinaria) per organizzare l'accoglienza temporanea tramite gli enti gestori in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti asilo di cui si era fatta promotrice la prefettura per fronte alle eventuali esigenze in risposta ai flussi migratori.

Ma per trasformare l'ex supermercato in un centro di accoglienza - con allestimento all'interno di tendoni secondo quanto al momento emerso - serviranno interventi strutturali e il rilascio di autorizzazioni per cui occorre tempo. E dalla prefettura specificano che non ci sono certezze o confermè né sulla percorribilità dell'ipotesi né sui tempi. "Siamo in una fase di interlocuzione con un lavoro preliminare che nelle scorse settimane ha previsto alcuni sopralluoghi nell'area" hanno spiegato. Un accordo dunque che è ancora tutto, eventualmente, da definire. L'iter buricratico deve ancora essere ultimato e sulla questione nella giornata di mercoledì 6 settembre il sindaco di Vimercate Francesco Cereda ha convocato una conferenza stampa che ha come oggetto "Vimercate sede di un centro di prima accoglienza" in cui si affronterà il tema della nuova destinazione d'uso dell'edificio che non è però di proprietà comunale