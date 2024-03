Sabato a piedi: le vie dove dalle 6 alle 17 è vietato usare l'auto (anche per i residenti)

“Il sabato sono bloccata in casa. Se ho bisogno di usare l’auto, anche solo per una emergenza, non posso. Il Comune di Monza ha imposto il divieto di circolazione dalle 6 alle 17, nessuno escluso. Neppure per noi residenti”.

La denuncia arriva da Simona, una residente di Spalto Piodo. Con la riorganizzazione del mercato anche lungo la strada il sabato è vietata la circolazione, nessuno escluso. Proprio come si legge nell’ordinanza che recita: “Il sabato dalle 6 alle 17, e comunque sino al termine delle operazioni di spazzamento dell’area, a tutti i veicoli nessuno escluso è istituito il divieto di circolazione, di sosta e di fermata: in piazza Cambiaghi, nell’area compresa tra l’intersezione con la via Colombo e le prese d’aria dell’autosilo interrato; in via Colombo nel tratto compreso tra il civico 11 e l’intersezione con Spalto Piodo; in Spalto Piodo nel tratto compreso tra l’intersezione con via Colombo e il civico 8 di Spalto Piodo; in via Santa Maddalena nella piazzetta prospiciente i civici 16 e 18 di Passerella dei Mercati”.

Per Simona, ma non solo, è un bel disagio. Se il sabato deve usare l’auto o la sposta prima delle 6, oppure la parcheggia la sera prima in qualche area di sosta a pagamento o nelle vie limitrofe. Un disagio anche per chi in quelle zone ha affittato il posto auto, spesso residenti o persone che lavorano in centro a Monza e che per un giorno alla settimana si vedono costrette a non utilizzarlo.

“Questo provvedimento crea molti disagi – prosegue -. Pur avendo il pass io il sabato non posso rientrare a casa con l’auto. Auspico si possa tornare al passato quando, nella precedente c’era comunque la possibilità di entrare in contromano da via Azzone Visconti”.