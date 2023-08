Salvatore, il ciclista brianzolo dei record: per 200 volte sul Ghisallo

Non si è fatto spaventare dalla canicola, nè nei mesi scorsi si è tirato indietro durante le giornate di pioggia, vento e freddo. Tutt’altro. Proprio in questa caldissima giornata di giovedì 24 agosto ha raggiunto il record, quel record che si era prefissato all’inizio dell’anno e che per lui, come più volte ha raccontato, era anche una sfida con se stesso.

Da oggi il nome di Salvatore Porcini, 65 anni imbianchino in pensione, è scritto nel Guinness World Record: il ciclista che vive a Verano Brianza e fa parte dell’Unione Ciclistica Robbiano Salvarani (squadra di ciclismo amatoriale iscritta alla Federazione Ciclistica Italiana) ha pedalato per la 200esima volta dall'inizio dell'anno raggiungendo il Santuario della Madonna del Ghisallo. Partenza dalla sua Verano Brianza e poi quei 91 km in bicicletta tra salite impegnative e curve per raggiungere uno dei luoghi più cari ai ciclisti. Stamattina ad attenderlo per la certificazione del record c’erano tanti amici, sostenitori, alcuni amministratori comunali di Verano Brianza e di Giussano, e giornalisti pronti ad applaudirlo e immortalare la gioia dell’impresa.

Una passione per la bicicletta che Salvatore ha coltivato da quando è andato in pensione anche se l’amore per lo sport lo ha sempre accompagnato. Ex maratoneta ha poi scoperto la gioia delle pedalate. Se l’era prefissato oltre un anno fa: nel 2023 avrebbe raggiunto il record di scalare in sella alla sua bici per 200 volte quella mitica salita che porta al Museo dei ciclisti. E oggi ha raggiunto l’impresa. Dall’1 gennaio ogni giorno (tranne il lunedì per smaltire l’acido lattico) è salito in sella alla sua bici e via dalla sua casa di Verano Brianza fino al Santuario del Ghisallo: 91 km, con una pendenza del 14% e poi l’emozione, ogni giorno, di arrivare al Tempio del ciclismo. Ma adesso che l’impresa è stata compiuta Salvatore non si ferma: le sue ascese verso il Ghisallo proseguiranno fino alla fine del 2023. Per registrare un altro record: il maggior numero di salite al Santuario nel corso di un anno solare.

"Le più sentite congratulazioni da parte dell'Amministrazione Comunale e tutta la cittadinanza. Complimenti!", si legge sulla pagina Facebook del comune di Verano Brianza. Un applauso speciale arriva dall’assessore allo Sport del comune di Giussano. “Salvatore è una persona straordinaria – commenta Sara Citterio -. Un ‘folle’ dello sport sano e autentico, di quello dove si fa fatica, dove ci si allena, dove si suda, dove accanto alle vittorie ci sono le sconfitte e la forza, sempre, di rialzarsi. Per noi è un onore averlo all’interno della nostra Unione Ciclistica Robbiano Salvarani”.