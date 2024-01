La "scighera" diventa moda: in passerella la collezione ispirata alla nebbia Brianza

Il colore d’elezione è una particolare tonalità di verde, evocazione pittorica della bruma delle giornate invernali, ispirato ai paesaggi brianzoli e all’opera letteraria "Journal du voyage dans la Brianza" di Stendhal, che è protagonista della palette cromatica e della nuova brand identity di Canali, noto marchio d'abbigliamento made in Brianza, appunto.

E la nuova collezione ha sfilato in passerella durante la Fashion Week milanese. “Into Nature”, questo il nome della collezione per l'autunno inverno 2024, che è appunto un omaggio al paesaggio brianzolo, venato di pennellate di colore e di quell’attitudine gentile radicata nell’identità dell'azienda, sorta nel 1908 in quel di Triuggio e che ha attraversato i decenni plasmando e portando l'eleganza e raffinatezza brianzole nel mondo.

"In un periodo di intense sfide sociali, Canali fa evolvere con ancora più decisione il concetto di #InnerBeauty (la bellezza scaturita dalla gentilezza e dall'amore ndr) - spiegano dall'azienda - Nella campagna autunno - inverno l’uomo moderno incarna una nuova mascolinità, che difende valori forti come rispetto, condivisione e gentilezza. Il brand celebra quest’uomo nuovo, che dà importanza alle piccole grandi cose che contano davvero e che nei gesti sinceri e accorti vede una forza, non una debolezza. L’abbigliamento diventa specchio dell’anima, incarnando una bellezza sia interiore che esteriore nella quale i capi diventano un potente mezzo espressivo per dichiarare lo stile di una personalità gentile e, al tempo stesso, sicura di sé."

La collezione coi colori della Brianza

Di qui la scelta dell'azienda di dar vita in passerella a un vero e proprio viaggio nei "colori gentili" che caratterizzano il paesaggio brianzolo d'inverno, con l'immancabile colore della "scighera". L'immagine è appunto quella di una passeggiata nella natura avvolta nella foschia invernale, tradotta attraverso tessuti materici, come bouclé, alpaca, mouliné, mélange e l'iconico double in lana o cashmere. Che compongono caban doppiopetto e cappotti corti ma avvolgenti, la nuova giacca sahariana, i pantaloni sartoriali, morbidi e rilassati e gli abiti in nuance notturne, nei motivi plaid e Principe di Galles o corduroy. Il plaid, evocativo del viaggio nella natura, si declina nei toni del grigio scuro ed è trasversale a tutta la collezione: diventa materia e trama, su capispalla, abiti e maglieria ma anche su accessori come mantelle e maxi - sciarpe, zaini o portamonete in pelle da indossare.

C'è poi il guardaroba Double che si popola di nuovi elementi ribadendo l'eccellenza del marchio nell'impiego di questa tecnica per l'abbigliamento maschile. La complessa abilità sartoriale dà vita a capi realizzati a mano in cachemire o lana, sfoderati con cuciture invisibili, e viene ora applicata a scarpe e accessori oltre che ai capispalla, giacche-camicia e pantaloni del guardaroba formale. Nel montgomery taupe anche gli alamari sono rivestiti in tessuto double. La maglieria presenta pattern tricot ispirati alla natura e aggiunge matericità ai look più formali, mentre sotto - giacca jacquard si mescolano ai pattern plaid micro e macro di abiti rilassati, parka double con tasche in pelle e bomber con collo in shearling.

Dalla sua nascita come sartoria in quel di Triuggio nel 1908 a opera di Giacomo, fino al colosso imprenditoriale che ha oggi il suo quartier generale a Sovico e dove a guidare l'azienda oggi sono Stefano e Paolo, i più giovani della famiglia, la brianzola Canali di strada ne ha fatta. Diventando simbolo di eleganza e qualità e, senza aver dimenticato le sue origini, portando l'eccelnza brianzola in tutto il globo ma senza dimenticare le sue origini.