Sciopero generale: a rischio anche i servizi in comune

Nella giornata di venerdì prossimo, 17 novembre, ci sarà uno sciopero generale nazionale dei lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private indetto da Cgil e Uil. Questo potrebbe avere importanti ripercussioni a Monza sui servizi ai cittadini erogati dagli enti pubblici.

A renderlo noto è anche il portale online del comune di Monza, con una nota ai cittadini: "Le organizzazioni sindacali, Usb PI e SIDL, hanno indetto uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì 17 novembre 2023 - si legge - Potranno verificarsi dei disagi per i cittadini a causa della giornata di sciopero generale"

Lo sciopero di venerdì prossimo non sarà l’unica agitazione in programma. In questa data, secondo quanto riporta il portale dedicato del ministero, tutti i treni (compresi quelli di Trenord) potrebbero infatti fermarsi da mezzanotte alle 21, mentre per i mezzi pubblici cittadini l'agitazione sarà di "24 ore con modalità territoriali".

Di nuovo, venerdì 24 novembre, lo sciopero indetto da Cgil e Uil, coinvolgerà tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori delle regioni del Nord".

e potrebbe mettere a rischio la circolazione di treni, bus e metropolitane. Infine, tra le giornate del 26 e del 27 novembre, un’agitazione dovrebbe interessare i lavoratori di Trenord: i treni regionali potrebbero non circolare tra le 3 del 26 notte e le 2 del 27 notte.